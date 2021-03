Amy Winehouse tem vida contada por sua mãe em documentário que marca 10 anos de sua morte

Um novo documentário sobre Amy Winehouse no qual sua mãe compartilha detalhes sobre a vida de suafilha será lançado em julho, marcando os dez anos transcorridos desde a morte da cantora britânica, aos 27 anos.

Amy Winehouse: 10 Years On, encomendado pelas britânicas BBC Two e BBC Music, utilizará a narrativa de Janis, mãe da intérprete de Rehab e Back to Black, que tem esclerose múltipla e quer compartilhar suas lembranças, disse a emissora.

Esta descreve Janis como "uma figura próxima de Amy de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes".

"Não sinto que o mundo conheceu a verdadeira Amy, aquela que eu criei, e anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e um vislumbre mais profundo da verdadeira Amy", disse Janis Winehouse em um comunicado nesta quarta-feira.

Vencedora do Grammy, Amy morreu de intoxicação alcoólica em sua casa de Londres em julho de 2011. Ela teve problemas com bebida e drogas durante a maior parte da carreira.

O documentário apresentará material de arquivo nunca visto, disse a BBC. "Janis será auxiliada por familiares, amigos e aqueles que conheceram Amy melhor para compor o lado de Amy visto raramente", acrescentou a emissora.

"O filme será um relato poderoso e sensível de um dos talentos musicais mais amados e que mais deixaram saudade no Reino Unido, oferecendo uma nova interpretação de viés feminino de sua vida, seus amores e seu legado."