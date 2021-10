Amilton Godoy faz 80 anos com uma entrega artística irrepreensível

O pianista Amilton Godoy vai festejar seus 80 anos de idade com uma apresentação presencial e um álbum novo. É espantosa a forma física de Amilton reflitada na performance que ele segue fazendo, graças certamente à dedicação à música com estudos diários. Amilton vai lançar nesta quinta, 28, às 21h, no Teatro Sérgio Cardoso, seu álbum mais recente, pensado para comemoras a data: Amilton Godoy - 80 anos.

Ao lado dos músicos Edu Ribeiro, bateria; Sidiel Vieira, baixo acústico e elétrico; Gabriel Grossi, harmônica; e do filho e saxofonista Tico d’ Godoy, Amilton mostra no álbum temas escolhidos por ele para contarem sua história. Tudo ali fala sobre Amilton: Frevo Rasgado, que ele gravou com o Zimbo no disco de 1978, de Gilberto Gil e Leonardo Ferreira, é o pianista atento às ruas e, quando necessário, de grande velocidade. Rio Vermelho, de Danilo Caymmi, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, mostra o melodista olhando para seus mestres. Ele mesmo diz, em um texto de divulgação do álbum: “Ainda me lembro do grande maestro e compositor Camargo Guarnieri me perguntando: ‘Amilton, você não poderia gravar o Ponteio 49 com o seu Trio?’ E também me lembro de Jobim ter sido bem incisivo: ‘Amilton, você precisa gravar Bebel.’”” As duas, Bebel e Ponteio 49, também estão no repertório.

A ponte que ele sempre fez entre o jazz, o samba jazz e a música erudita aparece em temas como Scheherazade, de Nikolai Korsakov, e Pavane Pour Une Infante Défunte, de Maurice Ravel. Exemplares de uma habilidade em mover melodias sublimes do cânone clássico para o universo rítmico do samba jazz. E tem ainda Canção de Amor, de Dorival Silva e Elano Viana de Oliveira Paula; Passarim, de Jobim; e Rhapsody in Blue, de George Gershwin, conhecida de tantas orquestras com as quais Amilton se apresentou como solista pelo mundo. O Teatro Sérgio Cardoso reforça que segue as medidas de prevenção contra a covid 19. O show começa às 21h e a entrada será gratuita.

Amilton Godoy 80 Anos

Quinta, 28, às 21h

Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo

Telefone: 3882-8080

Capacidade 540 lugares

Ingressos: gratuito