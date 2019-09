Amigos e parceiros lamentam a morte do sambista Elton Medeiros

"Éramos 5 Crioulos! O meu grande amigo, parceiro, sambista, grande mestre #EltonMedeiros foi se encontrar com os amigos #jairdocavaquinho #mauroduarte #anescarzinhodosalgueiro Com certeza está sendo recebido com uma grande roda de samba! Aquele que me chamava de Maculelê, desde os tempos do espetáculo Rosa de Ouro, deixa muitas saudades OBRIGADO AMIGO ELTON! Vá na LUZ! APLAUSOS MUITOS APLAUSOS" Nelson Sargento Aqui no Japão os shows do mestre #NelsonSargento, que acontecerão no próximo final de semana, em #Yokohama, intitulados pelos japoneses de A verdade do Samba, serão dedicados ao nosso GRANDE POETA ELTON! #RIPELTONMEDEIROS ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

