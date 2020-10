Amigos, colegas e admiradores lamentam a morte de Zuza Homem de Mello

Mais importante pesquisador de música do País, Zuza Homem de Mello morreu neste domingo, 4, aos 87 anos, em sua casa, em São Paulo, enquanto dormia. Escritor, jornalista, contrabaixista e técnico de som, Zuza deixa uma obra que elevou a percepção da música brasileira no exterior e tornou possível a compreensão do jazz no Brasil. Ele havia finalizado na última terça-feira, 29, uma biografia sobre João Gilberto. Zuza tinha uma frase que levava para a vida: “Ensinar as pessoas a aprender a ouvir.”

Amigos, colegas e artistas se manistestaram nas redes sociais, em uma última homenagem a Zuza Homem de Mello.

A cultura musical brasileira perde um grande aliado. Descanse em paz, Zuza Homem de Mello. Meus sentimentos a todos os familiares. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) October 4, 2020

Sinto muito pela passagem de Zuza Homem de Mello, pesquisador, crítico e jornalista musical, com quem estive recentemente para a gravação do programa "Muito Prazer, Meu Primeiro Disco", do qual ele foi curador. Descanse em paz. #GilbertoGil Foto: José Bassit" pic.twitter.com/jyFBfnrrk9 — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 4, 2020

Foi embora um dos camaradas mais generosos, sensíveis e bem-humorados que já conheci. O Brasil perde um gigante. Zuza Homem de Mello, aos 87 anos, em São Paulo. pic.twitter.com/IYaVho0k8S — Lira Neto (@LiraNeto_) October 4, 2020

R.I.P., Zuza Homem de Mello, 87. Figura singular na história da música popular brasileira, grande amigo. Estou desolado. — Sérgio Augusto (@SergiusAugustus) October 4, 2020

Triste domingo! Perdemos o jornalista e escritor Zuza Homem de Mello, um dos maiores nomes da produção, pesquisa e história musical no Brasil. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e fãs. Vá em paz, Zuza! #zuzahomemdemello #ripzuzahomemdemello #musica — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) October 4, 2020

Morreu meu amigo Zuza Homem de Mello, o maior critico de música do país. Trabalhei muitos anos com ele. E até o substitui no programa que tinha na Jovem Pan. Historiador, autor de muitos livros. Mas, antes de tudo, um amigo que vai embora. Muita tristeza! — Poeta Álvaro Faria (@Alvaro_de_Faria) October 4, 2020