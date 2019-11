Amazon oferece streaming gratuito de música e ação da Spotify despenca

A Amazon.com anunciou nesta segunda-feira, 18, uma versão gratuita de seu serviço de transmissão de música pela internet, mas com exibição de anúncios, chamado de Amazon Music.

A empresa tinha lançado uma versão gratuita do serviço de música para os usuários do dispositivo Echo em setembro.

A rival no segmento Spotify Technologies também oferece o serviço em modelo freemium, que inclui uma opção gratuita com exibição de propangadas e uma paga, livre de publicidade, que custa US$ 9,99 por mês.

As ações da Amazon subiram 0,75%, enquanto os papéis da Spotify Technologies despencaram cerca de 5%.