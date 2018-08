Alta sofisticação domina o Tim Festival Uma das maiores cantoras do pop chojeporâneo, a doce dominatrix britânica PJ Harvey (no dia 6 de novembro). O maior nome do rock inglês da atualidade, o quarteto explosivo The Libertines (dia 7). O som inclassificável do grupo Primal Scream, de Manchester (dia 6). O som industrial-futurista dos alemães do Kraftwerk (dia 5). O tecnopop veterano do Pet Shop Boys (dia 7). Uma dupla jornada musical dos irmãos belga David e Stephen Dewaele (dia 5), que trazem seu conceito bootleg batizado de 2 Many DJs e sua banda orgânica Soulwax (que chega a bordo de um novíssimo álbum, Any Minute Now), uma corda bamba entre rock, electro, pop e a experimentação. O cardápio da segunda edição do Tim Festival, anunciado oficialmente hoje, é de arrebentar a boca do balão para qualquer ?musicólatra? que se preze. Desde hoje, já está no ar o site com as informações (www.timfestival.com.br). O festival será realizado novamente no Jockey Club de São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Os ingressos começarão a serem vendidos a partir do dia 1.º de outubro em locais a serem anunciados e através da Ticketmaster (site www.ticketmaster.com.br) ou pelos telefones: 0300 789- 6848 (para todas as cidades menos São Paulo e 11- 6846- 6000 para São Paulo). A censura é 16 anos. Os nomes do jazz, alguns já anunciados pelo Estado, são também de alta sofisticação: o saxofonista Branford Marsalis (dia 6), o baixista Dave Holland com uma big band (dia 7), o pianista Brad Mehldau com seu trio (dia 5), o quinteto do acordeonista Art van Damme (dia 7), a cantora Nancy Wilson com seu trio (dia 5). A brasileira Bebel Gilberto é o grande nome nacional dessa edição, que também traz as tresloucadas meninas paulistanas da banda Cansei de Ser Sexy, as picapes de Mau Mau e o carioca De Leve. Da seara estrita da MPB, o violonista Chico Pinheiro abre a noite de Nancy Wilson e Brad Mehldau. Há também o dancehall jamaicano da trupe Stone Love, e o pop anabolizado do grupo mexicano Kinky. Isso tudo sem esquecer da ?cereja do bolo? do festival, o criador da surf music, Brian Wilson, de 62 anos, que ocupa com sua banda, sozinho, o palco principal, no dia 7, trazendo o repertório do disco ?maldito? dos Beach Boys, Smile, de 1967 (que está sendo relançado, aqui no Brasil, pela Warner Music). Quem gosta de música, é bom ir guardando algum dinheiro para novembro, que vai ser um mês quente. Programação - Tim Festival. Datas: Dias 5, 6 e 7 de novembro. Local: Jockey Club de São Paulo (Avenida Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim). Venda de ingressos: A partir do dia 1.° de outubro em locais a serem anunciados e através da Ticketmaster (site: www.ticketmaster.com.br e telefones: 0300 789-6848 ? para todas as cidades menos São Paulo e 11 ? 6846-6000 para São Paulo). Preços: TIM Club: R$ 120 (mesa) ? por pessoa. TIM Lab: R$ 60 (pista). TIM Stage: R$ 80 nos dias 5 e 6 de novembro (pista). TIM Stage: R$ 150 (setor A) e R$ 120 (setor B), no dia 7 de novembro (sentado). MOTOMIX: R$ 40 (pista). TIM Village: R$ 10. Estudantes e maiores de 60 anos têm direito a meia entrada mediante apresentação carteira de estudante atualizada, carnê escolar ou carteira de identidade (para maiores de 60) somente para compras nos pontos de venda. A Ticketmaster cobra uma taxa de entrega de R$ 9 para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Para as demais cidades, o preço varia de acordo com o valor do Sedex, coforme a tabela dos Correios. Todos os cartões de crédito são aceitos. Mais informações no site www.timfestival.com.br. Censura: 16 anos.