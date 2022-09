Almir Sater traz o som do Pantanal para SP; veja mais atrações musicais

Visita noturna ao Zoológico

O passeio Noite Animal do Zoológico de São Paulo, que permite observar os animais em um período propício para suas atividades, agora é permanente. O circuito passa por anfíbios, serpentes, jacarés, corujas, tamanduás, preguiças, porcos selvagens, elefantes, lobos, raposas, girafas, hipopótamos e felinos. No caminho, é possível encontrar outros moradores da Mata Atlântica como tatus, saruês (gambá), morcegos, corujinha do mato, vagalumes, sapos entre outros. A cada ponto de parada, educadores contam mais sobre as espécies.

Sábados das 18h30 às 21h30. R$ 149,90 (ingresso individual e tem combos para famílias). Crianças até 2 anos não pagam. Ingressos somente no site.

Zoofoz

Trata-se de um lugar muito especial e ainda pouco conhecido em São Paulo. Fundado em 2018, o Zoofoz é uma organização sem fins lucrativos fundada por Eduardo Foz que que atua nas áreas de educação ambiental e terapia assistida por animais com equipe formada por profissionais e voluntários. Os recursos obtidos por doações e ingressos para a visitação do espaço destina-se ao atendimento gratuito a cerca de 400 crianças e jovens mensalmente, levando os animais da casa a instituições para atendimento auxiliar no tratamento de crianças e jovens com TEA -Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down.

Os animais ficam em uma ampla casa no bairro do Morumbi e fica está aberta para visitação aos sábados, com mais de 100 animais tratados são sob os mais criteriosos cuidados em espaço adequado as suas necessidades físicas e psicológicas, com apoio de uma equipe composta por biólogos e veterinários. A maioria dos animais vem de criadores comerciais homologados pelo Ibama ou foram doados de forma legal e não são passíveis de ressocialização na natureza.

Além de visitar o espaço, crianças e adultos também podem participar do programa Vivência Zoofoz para ajudar nos cuidados dos animais (como banho, alimentação, passeio e enriquecimento ambiental) por três horas.

Avenida Morumbi, 749/799. Aberto para visitação de segunda a sábado, das 10h às 17h, mediante agendamento. O ingresso unitário sai por R$ 270 e o pacote família custa R$ 990 para 4 pessoas. A vivência ZooFoz sai por R$ 300,00 por pessoa. Crianças até 2 anos não pagam.

Cidade das Abelhas

A 27 quilômetros da capital, a Cidade das Abelhas é um misto de apiário e parque temático, localizado em uma área de 100 mil metros quadrados de preservação ambiental de mananciais. Por lá é possível entrar num enxame com paredes de vidro e conhecer apiários de abelhas (sem ferrão). No playground, o Abelhão mostra de perto a anatomia do inseto e tem brinquedos como o "tobogã abelhas gigantes”. Também é possível atravessar as pontes de arvorismo - ou arbelhismo, como eles chamam por lá - e percorrer trilhas ecológicas.

Estrada da Ressaca, km 7 (inicia como Estrada do Kaiko) no centro de Embu das Artes. Terça a domingo, das 10 às 16h. Ingresso R$ 35 (adultos e crianças) com agendamento online. Recomendado para crianças menores de 11 anos.

Museu de Zoologia da USP

Dica especial para as crianças que curtiram o filme Uma Noite no Museu, o Museu de Zoologia da USP possui uma das maiores coleções do mundo em animais taxidermizados (empalhados e preservados na forma da pele) e uma biblioteca especializada.

Localizado no bairro do Ipiranga, em um casarão da década de 1940, ocupa uma área de mais de 700 metros, onde é possível ver de pertinho representantes da fauna (principalmente a brasileira), divididos entre anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos e invertebrados. Réplicas dos dinossauros gigantes tapuiassauro (11 metros de comprimento e 7 de altura) e do carnotauro (aproximadamente 7 metros de comprimento e 3 de altura) completam a experiência.

Avenida Nazaré, 481. Quarta a domingo das 10 às 17h (entrada até 16h30). Grátis, com agendamento. O passeio dura aproximadamente 1 hora

Planeta Inseto

O Planeta Inseto é o único zoológico de insetos do Brasil e da América Latina. O local mostra a importância desses organismos e seu universo particular de forma lúdica e interativa. O espaço está organizado em 7 salas com diversos recursos de acessibilidade. As salas abrigam painéis interativos e possibilidades de interação com os insetos. Dá para ver a produção do fio da seda pelas lagartas, conhecer um formigueiro por dentro e aprender sobre as abelhas. A famosa corrida de baratas é imperdível!

Museu do Instituto Biológico. Av. Dr. Dante Pazzanese, 64. Terça a domingo, das 9h às 16h. Grátis. Livre.

Parque da Ciência Butantan

O espaço foi reaberto em junho do ano passado com 20 atrações ambientais, educativas e de lazer dentro de uma área verde com 725 mil metros quadrados. O local conta com os museus Biológico (com animais vivos, como serpentes, aranhas, escorpiões), Microbiológico (com vários microscópios e curiosidades sobre vírus e bactérias), Histórico (com objetos relacionados ao instituto e sua história). Além disso, há o serpentário, o macacário, os laboratórios de pesquisa e um complexo industrial para produção de vacinas e soros.

Avenida Vital Brasil, 1.500. Das 7h às 17h de segunda a domingo; os museus abrem de terça a domingo. Ingresso de R$ 6 dá direito a entrar em todos os museus (isento para crianças até 7 anos).

Borboletário de São Paulo

O Borboletário São Paulo oferece aos visitantes uma série de atividades educativas e acompanhamento do desenvolvimento das borboletas. No berçário, crianças e adultos terão a chance de acompanhar o nascimento delas e, no fim do tour, ainda passar por um telado com centenas desses insetos - dá até para pegar as borboletas na mão. O espaço também tem parquinho, minigolfe, passeio de caiaque entre outros.

Estrada da Ponte Alta, 4.300 (do Autódromo de Interlagos é aproxidamente 1h). Fim de semana e feriados, das 10h às 16h (sempre ligar antes para confirmar, pois não abre quando tem previsão de chuva e eventos particulares). R$ 69 (inclui todas as atrações; grátis até 2 anos).