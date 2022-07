Além de Melody: Confira 14 músicas brasileiras que também são versões de canções estrangeiras

Se você esteve nas redes sociais nos últimos dias, certamente acompanhou a "briga" entre a cantora adolescente Melody e Anitta (quase um monólogo da primeira, na verdade). A jovem aspirante a estrela pop festejou em suas redes a chegada de uma de suas músicas à lista de mais escutadas do Spotify e alfinetou Anitta. Os fãs da funkeira de Honório Gurgel começaram a rebater Melody.

Ela, assim como muitos artistas brasileiros, tem versões de canções estrangeiras adaptadas aos ritmos nacionais. A prática não é nenhuma novidade, mas os fãs de Anitta começaram a denunciar o uso da melodia para os compositores de algumas das músicas revisitadas. Melody gravou uma versão de Positions, de Ariana Grande, que virou Assalto Perigoso em sua voz, uma espécie de piseiro, que ficou muito famosa nas redes sociais em vídeos de Instagram e TikTok.

Diante disso, o Caderno 2 resolveu fazer uma lista com músicas que são versões e que ocupam desde muito tempo rádios, vitrolas, aparelhos de MP3 e, mais atualmente, as plataformas de áudio e vídeo dos brasileiros.

1. 'Positions' virou 'Assalto Perigoso'

A música de Ariana Grande sobre uma mulher mandando a real para um homem sobre estar a fim dele se transformou em uma versão piseiro também sobre um casal. No entanto, Melody é mais direta na sua letra, cujo refrão diz: "Em mim você fez um furto/ Baby, e meu coração tu roubou/ Amor, sem arma me entreguei pra tu/ Mas se, mas se tu quiser eu quero".

2. Um 'Biquíni de Bolinha Amarelinha' bem pequenininho...

As duas versões falam sobre uma garota que, durante um passeio na praia, usa um biquininho de bolinhas. A original em inglês, do cantor Brian Hyland conta que a mulher está morrendo de vergonha da peça que está usando. Já a versão nacional dá mais detalhes da história, dando até nome à personagem, eternizada como Ana Maria.

3. Dominique: o padre francês e a jovem brasileira sonhadora

Os anos 1960 tiveram uma intensa produção de versões populares. Uma das mais divertidas é a transormação da música Dominique, da freira Jeanine Deckers sobre um padre que tem esse nome, escrita em 1963 para atrair jovens à igreja. No Brasil, a versão foi cantada por Giane e não tem nada de religiosa. Em português, a canção fala sobre uma mulher que sonha e vive a espar por "seu príncipe encantado, seu eterno namorado".

4. Um clássico contra a Guerra do Vietnã

Em 1967, o cantor pop italiano Gianni Morandi gravou a primeira versão de C'era un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones, que tinha uma mensagem clara contra a Guerra do Vietnã e o recrutamento de jovens cheios de sonhos para uma luta em um país distante. No Brasil, a música foi quase que traduzida literalmente e Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones se tornou um sucesso na voz do grupo Os Incríveis no mesmo ano. Em 1990. A canção voltou a estourar na voz da banda Engenheiros do Hawaii.

5. Por que brigamos?

Em 1972, Diana lança uma de suas mais famosas canções: Porque Brigamos, que na verdade, é uma versão da música I Am... I Said, de Neil Diamond. As duas não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Diana canta o amor e a sofrência pelo fim de um relacionamento, Diamond fala sobre solidão.

6. Por favor, não chore, nem aqui nem na Jamaica

A música No Woman No Cry de Bob Marley foi lançada em 1974 pelo cantor e compositor jamaicano. Cinco anos mais tarde, Gilberto Gil gravou uma versão chamada Não Chore Mais, que faz parte do álbum Realce, um dos mais importantes da carreira do cantor brasileiro. A versão de Gil se aproxima da original, com algumas mudanças.

7. Amor e Poder

Em 1987, uma das canções brasileiras mais ouvidas foi O Amor e o Poder, entoada por Rosanah nas rádios e programas de auditório, tendo virado trilha sonora da novela Mandala, tema do casal Jocasta (Vera Fischer) e do bicheiro Toni Carrado (Nuno Leal Maia). No entanto, a versão original da música chama-se The Power of Love e foi gravada a primeira vez em 1984, pela cantora Jennifer Rush. A música também fez sucesso na voz de Céline Dion.

8. Vamos de táxi?

Angélica estourou nacionalmente como cantora em 1988 com o hit Vou de Táxi. A loira e sua pinta na perna fez sucesso enquanto cantava que ia de táxi e estava morrendo de saudades. No entanto, um ano antes disso, a cantora francesa Vanessa Paradis já soltava a voz falando sobre um taxista chamado Joe, que passeia pelas ruas de Paris, na música Joe Le Taxi.

9. Lambada dominando

No final da década de 1980, muita coisa estava acontecendo no mundo e, no Brasil, a febre da lambada tomou conta das pistas de dança, dos rádios, das vidas das pessoas. E um dos grandes hits do momento foi a música Chorando Se Foi da banda Kaoma. Em 2011, a cantora Jennifer Lopez lançou a música On The Floor usando um sample da música. Muita gente achou erroneamente que JLo tinha sampleado Kaoma, mas o que as pessoas não sabiam a banda já tinha tomado emprestado a melodia da música Llorando se Fue, do grupo Los Kjarkas, lançada em 1981.

10. No sertanejo...

A música sertaneja dos anos 1990 fez muito uso do recurso das versões. Uma das mais conhecidas foi o hit Estou Apaixonado, cantado pela dupla João Paulo e Daniel, em 1996. A canção trata-se de uma versão brazuca para a música Estoy Enamorado de outra dupla, os italianso Donato y Estefano. Além de João Paulo e Daniel, outras duplas como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Edson e Hudson, Zezé di Camargo e Luciano também fizeram músicas com origem gringa.

11. ... E no forró

Outro ritmo que também não se cansa de lançar mão de versões nacionais de músicas gringas é o forró. A banda Calcinha Preta fez muito isso nos primeiros anos de trabalho. Hoje à noite, por exemplo, é a versão nacional para o clássico do rock Alone, da banda Heart. Outra versão famosa é a música Louca por Ti, que usa como base a melodia de Dust In The Wind, da banda Kansas.

12. E tem no pop também

Enquanto isso, no mundo pop brasileiro, a dupla Sandy e Junior também curtia muito fazer versões nacionais de canções estrangeiras. Por exemplo, em 1996, eles cantavam Jambalaya, originalmente chamada Jambalaya (On The Bayou) e cantada pelos The Carpenters, em 1973. A dupla de irmãos também cantou Com Você, versão de I'll Be There, foram responsáveis por cantar Em cada sonho (O amor feito flecha), que usa a melodia da música tema de Titanic, My Heart Will Go On. Também marcante é Inesquecível, da original Incancellabile, de Laura Pausini.

13. Versão que virou meme

Aproveitando o boom da música Shallow, trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper e Lady Gaga, a sertaneja Paula Fernandes lançou sua versão, em parceria com Luan Santana. No entanto, a música não fez tanto sucesso e, por conta de um verso, se tornou meme nas redes sociais: "juntos e shallow now".

14. Mais recentemente...

Mais atualmente, a cantora pernambucana Priscila Senna lançou uma versão de Easy On Me, de Adele. O primeiro single do álbum 30 da cantora britânica virou, no Brasil, O Choro é Livre, frase repetida no refrão pela forrozeira.