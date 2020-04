Aldir Blanc está internado em estado grave em CTI no Rio

O cantor e compositor Aldir Blanc está internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro com suspeita de covid-19. Seu estado de saúde é grave.

O artista de 73 anos foi internado na sexta-feira, 10, com sintomas de infecção urinária e pneumonia, e uma de suas filhas, Isabel, chegou a pedir doações para possibilitar a transferência e tratamento do artista. As primeiras informações descartavam a possibilidade da covid-19, mas novos exames apontaram outro caminho.

"Ainda aguardando o boletim sobre o quadro atualizado do meu pai", escreveu Isabel na manhã desta quarta. "Os médicos analisaram as imagens da tomografia realizada e há indicativos de COVID-19. Que nossa fé e amor o encham de luz e proteção."

São parcerias dele com João Bosco muitas canções de enormes sucesso na música popular brasileira, como O Bêbado e a Equilibrista, Bala com Bala, O Mestre-Sala dos Mares, De Frente Pro Crime e Caça à Raposa, além de outras quatro centenas de letras e composições, e uma também extensa obra como cronista.