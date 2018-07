Álbum póstumo de Tom Petty terá 60 músicas, com algumas gravações inéditas

Os herdeiros de Tom Petty anunciaram nesta quarta-feira, 11, que no próximo dia 28 de setembro será lançada An American Treasure, uma caixa especial com música inédita do famoso roqueiro, que morreu em 2017, aos 66 anos.

Os familiares de Petty afirmaram em um comunicado que An American Treasure contará com 60 canções, incluindo gravações inéditas, versões alternativas de músicas já conhecidos, raridades e interpretações ao vivo.

O primeiro single de An American Treasure é Keep a Little Soul, música que foi lançada nesta quarta e gravada em 1982 como parte das sessões de gravação do disco Long After Dark de Tom Petty & The Heartbreakers.

"Todos os envolvidos neste projeto escolheram cada canção com um tremendo cuidado e com profundo respeito pela obra que Tom Petty criou durante 40 anos", disseram Adria Petty, filha do artista, e Dana Petty, viúva do roqueiro.

"Estamos ansiosos para compartilhar com os fãs de Tom este retrato musical de um artista que influenciou permanentemente a vida de seus fãs em todo o mundo", completaram.

Petty, que morreu no dia 2 de outubro de 2017, em Los Angeles, foi uma figura fundamental do rock americano graças a memoráveis discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) e Wildflowers (1994).

A autópsia afirmou que o músico faleceu por uma overdose de opiáceos.