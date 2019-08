Álbum 'Lover', de Taylor Swift, bate recorde de reproduções na China

O álbum Lover, da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift, quebrou novo recorde na China para um artista internacional nesta sexta-feira ao ultrapassar o total de 1 milhão de reproduções, downloads e vendas combinadas apenas uma semana após o lançamento.

O número faz com o que Lover seja o álbum internacional mais consumido de toda a história na China em tão pouco tempo.

O lançamento ocorreu em 23 de agosto e deve atingir entre 825 mil e 850 mil cópias vendias durante sua primeira semana nos Estados Unidos, de acordo com a revista Billboard.

O recorde inclui as músicas ME!, em parceria com o vocalista da banda Panic! at the Disco, e You Need to Calm Down, cujo clipe conta com a presença de diversas celebridades e estrelas LGBTQ, incluindo a cantora Katy Perry, a atriz Laverne Cox, a apresentadora Ellen Degeneres e o patinador artístico Adam Rippon.

O clipe da faixa-título Lover também foi lançado na semana passada e se passa em uma casa de bonecas, com cenas que mostram cômodo a cômodo enquanto Swift toca instrumentos que incluem bateria, violino e violão.

Os dois álbuns anteriores de Swift, Reputation e 1989, também ultrapassaram o marco de 1 milhão, mas ao longo de um período maior de tempo.