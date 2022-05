Alan White, baterista do Yes, morre aos 72 anos

O baterista Alan White, do Yes, um dos nomes mais respeitados em seu instrumento, morreu nesta quinta-feira (26), aos 72 anos. Segundo uma nota oficial, ele foi vítima de uma doença devastadora que não foi revelada. Há três dias, outro anúncio informava que White não poderia se apresentar na próxima turnê da banda de rock progressivo que estava se preparando para celebrar os 50 anos do álbum Close To The Edge.

Leia Também Os ingressos do Rock in Rio 2022

White começou a fazer parte do grupo em 1972, depois que o antecessor Bill Brufford se juntou à banda King Crimson, logo depois da gravação de Close To The Edge. Foi ao lado do baixista fundador Chris Squire, morto em 2015, que formou o núcleo mais longevo do grupo. Alan White toca em álbuns como Tales From Topographic Oceans (1973), Relayer (1975) e Going For The One (1977). Era White quem companhava o grupo no show de encerramento do primeiro Rock In Rio, em 20 de janeiro de 1985.

No final dos anos 60, John Lennon viu White tocando em um clube e o convidou para se juntar à banda para se apresentarem no Toronto Peace Festival. Depois disso, Lennon o apresentou a George Harrison e o baterista acabou tocando na gravação de All Things Must Pass, o primeiro de Harrison depois de sua saída dos Beatles.