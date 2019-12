'Águas de Março' é a melhor música de Tom Jobim para leitores do 'Estado'

Para os leitores do Estado, a melhor música de Tom Jobim é Águas de Março. Uma enquete no ar entre 2ª, 2, e 6ª, 6, contou com a participação de 574 leitores, que poderiam escolher a canção favorita entre dez sucessos de Jobim. A campeã, lançada por Elis Regina em 1972, ficou com 26% dos votos.

LEIA TAMBÉM > Fernanda Takai lança DVD em que interpreta músicas de Tom Jobim

Em segundo lugar, ficou Chega de Saudade, com 16%. Na sequência, vem Luiza, com 12%, e Garota de Ipanema, com 9%. Insensatez e Se Todos Fossem Iguais a Você empataram, com 8%. Ouça abaixo as músicas que receberam mais votos na enquete.

Águas de Março - Tom Jobim e Elis Regina

Chega de Saudade - Tom Jobim

Luiza - Tom Jobim

Garota de Ipanema - Tom Jobim

Insensatez (How Insensitive) - Tom Jobim

Se Todos Fossem Iguais a Você - Tom Jobim