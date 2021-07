Advogado de Britney Spears sugere novo tutor para substituir pai da cantora

A cantora americana Britney Spears iniciou procedimentos legais para revogar a polêmica tutela de seu pai, que controla suas finanças. Ela também pediu que ele seja substituído por um contador independente, Jason Rubin, de acordo com documentos legais apresentados nesta segunda-feira, 26.

Mathew Rosengart, que recentemente assumiu a defesa da cantora, garantiu há uma semana que tomaria medidas "agressivas e rápidas" para afastar Jamie Spears, após um comovente testemunho de sua filha em um tribunal de Los Angeles.

Em lágrimas, Britney Spears, de 39 anos, havia pedido ao tribunal o fim da "tutela abusiva" de seu pai, sobre quem ela pediu uma investigação.

Nesta segunda-feira, o tribunal de Los Angeles recebeu uma solicitação da popstar para que o contador Jason Rubin seja nomeado para cuidar de suas finanças.

Segundo o The New York Times, Mathew Rosengart argumenta na petição que se, como recentemente decidido por um juiz, Britney Spears "tem a capacidade de escolher quem a representa" como advogado, então "ela também tem a capacidade de fazer essa nomeação".

Em uma breve audiência na tarde desta segunda-feira, a juíza Brenda Penny disse que decidirá no final de setembro sobre o pedido de remoção de Jamie Spears do controle do patrimônio de sua filha, estimado em 60 milhões de dólares. A audiência está marcada para 29 de setembro.

Uma solicitação para revogar a tutela de Jamie Spears foi rejeitada pela juíza Penny em 2020.

Os fãs da cantora há muito exigem que Jamie Spears perca a tutela sobre a filha e lançaram uma campanha com o lema #FreeBritney.

A estrela foi colocada sob a tutela de seu pai em 2008, após sofrer um surto altamente divulgado em 2007, durante o qual ela atacou um carro de paparazzi em um posto de gasolina.

O advogado de Jamie Spears disse que seu cliente não abrirá mão voluntariamente da tutela, e "esteve presente 24 horas por dia, 7 dias por semana nos últimos 13 anos" ao lado da filha.