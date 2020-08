Adoniran Barbosa 110 anos: projeto com músicas inéditas reúne Elza Soares, Zeca Baleiro e Di Melo

No dia em que se celebra o aniversário de 110 anos do mestre Adoniran Barbosa (1910-1982), sai um novo projeto com onze faixas inéditas do compositor, gravadas por um time que reúne Elza Soares, Zeca Baleiro, Di Melo, Rubel e outros artistas. É o ONZE — Músicas Inéditas de Adoniran Barbosa.

Quem assina a produção é o produtor Lucas Mayer, da DaHouse Audio sob curadoria do Coala Lab, núcleo de música e projetos do Coala Festival. A iniciativa é patrocinada pela marca de cervejas Eisenbahn, em parceria com a a SUNO United Creators.

Ouça abaixo as faixas:

Além das gravações, o projeto divulgou também comentários dos artistas sobre as músicas. Intéprete de Bares da Vida (Adoniran Barbosa e Maestro Portinho, 1979), Zeca Baleiro compartilhou curiosidades sobre o arranjo da música. "Já que estamos falando de bares da vida, além dos elementos clássicos do samba, como pandeiro, repique, surdo, tamborim, gravamos também um pires de louça com uma colherzinha, fazendo papel de reco reco, semelhante ao modo como se usa no samba de roda baiano", explica.

Sobre o estilo moderno do arranjo de Vaso Quebrado (Adoniran Barbosa e Osvaldo Guilherme, 1965), Elza é só elogios ao compositor. "É quase uma viagem no tempo", diz a cantora. "Lógico, o Adoniram transcende seu tempo e cai muito bem nesse estilo moderno, com esses recortes e samples. É quase um remix feito com sons de verdade", diz.

Ouça abaixo a playlist também com os comentários:

O projeto foi todo gravado de forma remota por conta da pandemia. "A primeira vista, só de olhar as partituras, já senti um frio na barriga", diz o produtor Lucas Mayer no material de divulgação de projeto. "Pensar a produção de músicas que nunca foram cantadas, com versos de um autor tão grandioso como Adoniran Barbosa, foi desafiador. Mas deu tudo certo e, mesmo a distância, o processo de produção foi feito com muito carinho a quatro mãos, seguindo o estilo do artista: foram feitas videoconferências para falar de arranjos e adaptamos as melodias seguindo o tom de cada um deles. Toda a direção, apesar de ter sido feita de forma virtual, parece ter surtido efeito."

Veja abaixo a ficha técnica do projeto:

Bares da Vida - Zeca Baleiro (03:52)

Adoniran Barbosa e Maestro Portinho (1979)

Gabriel Selvage - Violões

Lulinha Alencar - Sanfona

Tuco Marcondes - Mandolin, Harmônica e Dobro

Ubaldo Versolato - Clarinete

Piano e Synths- Silvinho Erné

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Careca Velha - Di Melo (03:09)

Adoniran Barbosa e Oswaldo Guilherme (1961)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Lucas Mayer - Violão e Synths.

Diego Calderoni - Trombone

Nahor Gomes - Trompete

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Silvinho Erné - Piano.

Anna Tréa - Backing Vocals

Gabi Di Abade - Backing Vocals

Arranjos de Metais e Flauta: Silvinho Erné e Lucas Mayer

Como era Bom - Illy (03:05)

Adoniran Barbosa e Sulino (1972)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Lucas Mayer - Violão, Synths e Cordas

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Bolso de Fora - Rubel (02:54)

Adoniran Barbosa e Francisco Nepomuceno (1978)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Diego Calderoni - Trombone

Nahor Gomes - Trompete

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Silvinho Erné - Teclados

Lucas Mayer - Programação e Synths

A Partida - AVUÀ (02:46)

Adoniran Barbosa e Alcyr Pires Vermelho (1965)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Jota.Pê - Violão

Diego Calderoni - Trombone

Nahor Gomes - Trompete

Ubaldo Versolato - Sax e Flauta

Meno Del Picchia - Contrabaixo

Kabé Pinheiro - Bateria e Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Teclados: Silvinho Erné

Programação e Synths: Lucas Mayer

Arranjos de Metais - Silvinho Erné e Lucas Mayer

De Baixo da Ponte - Barro (03:36)

Adoniran Barbosa e Sidney Morais (1965)

Hugo Lins - Viola Caipira

Lucas Mayer - Guitarras e Programações

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Diego Calderoni - Trombone

Nahor Gomes - Trompete

Ubaldo Versolato - Sax

Lulinha Alencar - Sanfona

Beto Mejía - Pífanos

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Silvinho Erné - Synths

Luiza Caspary - Backing Vocals

Vaso Quebrado - Elza Soares (03:27)

Adoniran Barbosa e Osvaldo Guilherme (1965)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Diego Calderoni - Trombone

Ubaldo Versolato - Clarinete e Sax

Nahor Gomes - Trompete

Beto Mejía - Flauta

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Percussão e Bateria

Lulinha Alencar - Sanfona

Ricardo Perito - Cavaquinho

Silvinho Erné - Synths

Lucas Mayer - Banjo Tenor, Mandolin, Synths e Programações

Anna Tréa - Backing Vocals

Feira Livre - Amanda Pacífico (02:54)

Adoniran Barbosa e Walter Santos (1980)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Wonder Bettin - Banjo Tenor

Diego Calderoni - Trombone

Ubaldo Versolato - Clarinete e Sax

Nahor Gomes - Flugel

Beto Mejía - Flauta

Meno Del Picchia - Violão e Contrabaixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Arranjos de Metais: Beto Mejía e Lucas Mayer

Sound Design: Iris Fuzaro e Lucas Mayer

Bebemorando - Francisco El Hombre (02:48)

Adoniran Barbosa e Wilma Camargo (1965)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Francisco el Hombre - Guitarras, Percussões e Backings.

Diego Calderoni - Trombone

Nahor Gomes - Trompete

Ubaldo Versolato - Sax

Meno Del Picchia - Baixo

Kabé Pinheiro - Bateria e Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Teclados: Silvinho Erné

Programação e Synths: Lucas Mayer

Arranjos de Metais - Lucas Mayer e Beto Mejía

Dias De Festa - Luê (03:03)

Adoniran Barbosa e Annita Salles (1968)

Gabriel Selvage - Violão de 7 cordas

Luê - Rabeca

Diego Calderoni - Trombone

Lulinha Alencar - Sanfona

Beto Mejía - Pífanos

Meno Del Picchia - Violão e Contrabaixo

Kabé Pinheiro - Percussão

Ricardo Perito - Cavaquinho

Lucas Mayer - Guitarras, Synths, Programações e Arranjo de Metais

Silvinho Erné - Synths

A Escola - Zé Ibarra (03:08)

Adoniran Barbosa e José Toledo (1977)