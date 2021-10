Adele está de volta com lançamento da música 'Easy On Me'; assista ao clipe

Ela voltou... A cantora britânica Adele está de volta com o lançamento de seu single e vídeo Easy On Me. A canção é a primeira música de trabalho do álbum 30 que tem estreia prevista para o dia 19 de novembro, pela Columbia Records.

No início da semana, Adele compartilhou a novidade sobre o lançamento e a inspiração do novo álbum em uma nota especial para os fãs, dizendo estar "finalmente pronta para lançar este álbum". A cantora também falou à revista Vogue que tem "a sensação de que este álbum é primeiro autodestruição, depois autorreflexão e autorredenção".

O vídeo de Easy On Me, filmado em setembro em Quebec, traz mais uma colaboração de Adele com o diretor vencedor do Grande Prêmio de Cannes, Xavier Dolan (Mommy, It’s Only The End The World). “Honestamente, eu esperava que isso acontecesse”, observou Dolan. “Para mim, não há nada mais forte do que artistas se reconectando depois de anos separados. Eu mudei. Adele mudou. E esta é uma oportunidade de comemorar como nós dois evoluímos e como ambos temos sido fiéis aos nossos temas mais estimados. É tudo igual, mas diferente”, completou o diretor.

Xavier e Adele trabalharam juntos em 2015, no clipe de Hello, que também foi o primeiro single do álbum 25, lançado no mesmo ano. O vídeo de Easy On Me começa na mesma casa em que a dupla gravou Hello. Adele se despede da casa e, aparentemente, também se despede daquela mulher e de tudo que ela viveu nos anos entre um álbum e outro. E parte para uma nova jornada, em que cruza com pessoas em diversos momentos de felicidade. 30, segundo a cantora, é também uma resposta às muitas perguntas de seu filho Ângelo ao divórcio dos pais e às mágoas que isso gerou.

30 é o mais recente álbum de Adele desde o lançamento de seu terceiro disco de estúdio 25, em novembro de 2015. O álbum é produzido com os colaboradores Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo e Ludwig Göransson. 30 já está disponível para pré-venda em todo o mundo.