Adele lidera paradas britânicas com álbum recordista

LONDRES - A cantora Adele disparou direto para o topo das paradas britânicas, nesta sexta-feira, com seu novo álbum 30, que marca uma volta triunfante e com quebra de recordes da estrela da música.

Uma das cantoras e compositoras que mais vendem no mundo, a vencedora do Prêmio Grammy lançou seu quarto disco de estúdio na semana passada, e críticos e fãs elogiam a honestidade que ela mostrou no novo trabalho, que ela disse ter feito para explicar seu divórcio ao filho Angelo, de 9 anos.

As vendas de 30 na primeira semana totalizaram 261 mil cópias, a melhor semana de estreia no ano até o momento, segundo a Official Charts Company. A cifra é a maior de um disco desde que Ed Sheeran lançou Divide, em 2017, e a maior de um disco solo feminino desde 25, o disco anterior da própria Adele, de 2015.

"Ele se torna o quarto disco número um de Adele no Reino Unido. Agora ela já chegou ao número um da Parada Oficial de Discos com todos seus discos de estúdio, um recorde para uma artista feminina", disse a Official Charts Company em um comunicado.

"Todos os discos anteriores de Adele também estão presentes na parada desta semana: '25' (número 15), '21' (número 18) e '19' (número 31)".

"30" também foi o disco com o maior número de streams na semana passada, uma vez que suas 12 canções foram tocadas 55,7 milhões de vezes, segundo a Official Charts Company.

Conhecida por suas baladas sobre rompimentos e nostalgia, Adele também liderou as paradas britânicas de singles pela sexta semana com Easy On Me, a primeira música de trabalho de 30.