Adele ganha três principais prêmios da música britânica no Brit Awards

LONDRES - A superestrela Adele ganhou os três principais prêmios do Brit Awards nesta terça-feira, 8, na primeira edição sem divisão por gênero do prêmio anual da música pop britânica.

Apelidada de "Rainha dos Brits" pelo apresentador Mo Gilligan, a cantora e compositora londrina recebeu o primeiro prêmio da noite - música do ano - por seu single Easy on Me.

A faixa foi a primeira a ser lançada de seu álbum de retorno 30, um disco que Adele disse ter feito para explicar seu divórcio ao filho pequeno. Ganhou o álbum do ano.

"Gostaria de dedicar este prêmio ao meu filho e ao Simon, ao pai dele. Este álbum foi toda a nossa jornada, não apenas a minha", disse Adele em lágrimas, referindo-se ao ex-marido Simon Konecki.

A cantora de 33 anos também ganhou o prêmio de artista do ano, uma categoria sem gênero na qual os rappers Little Simz e Dave, assim como os cantores Ed Sheeran e Sam Fender, também foram indicados.

"Eu entendo porque o nome deste prêmio mudou, mas eu realmente amo ser mulher, ser uma artista feminina", disse Adele.

Seguindo os passos de outras premiações ou eventos que removeram as classificações de gênero, os organizadores do Brits disseram em novembro que estavam eliminando as categorias feminina e masculina a partir de 2022.

De volta à sua cidade natal, Adele, que mora em Los Angeles, também se apresentou na cerimônia.

Outros vencedores incluíram a banda de rock Wolf Alice, que levou o melhor grupo, enquanto o rapper Little Simz foi eleito o melhor novo artista. Sheeran foi nomeado compositor do ano.