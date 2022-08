Crise de pânico fez Adele cancelar shows: 'Foi brutal'

Era uma manhã, 20 de janeiro, clareada dolorosamente por horas que não passavam enquanto Adele tremia. Era preciso tomar a decisão que, ela sabia, faria alguns castelos ruir. Adele abriu seu Instagram, clicou em vídeo e, com os olhos inchados do choro de toda a madrugada, gravou uma mensagem lacrimosa na qual informava aos fãs que havia decidido cancelar toda a temporada de shows em Las Vegas, prevista para começar em menos de 24 horas. Foi como arremessar um torpedo. Las Vegas não é brincadeira. As cifras que rolam por ali são estratosféricas, os clientes são poderosos e uma vez queimado em Las Vegas, queimado em todo território norte-americano. O que aconteceria em Las Vegas estava pronto para sair de Las Vegas com todas os estragos possíveis.

Adele só revela agora a pane que a fez refugar à beira da estreia. “Foi o pior momento da minha carreira, de longe”, disse ela em sua quebra de silêncio à Revista Elle. “Eu estava tão animada com esses shows. Foi devastador.” Ao The Guardian, disse mais: “Não havia alma naquele show. A configuração do palco não estava certa. Era muito desconectado de mim e da minha banda, e faltava intimidade. E talvez eu tenha tentado muito dar essas coisas em ambientes assim.” Ela raciocina com alguma clareza sobre uma linha de sensações crescentes e apavorantes que a derrubou naquela madrugada depois de um ensaio no palco do Coliseu. Insegurança, medo, mais medo e pânico.

Agora, Adele respira até com algum relaxamento. Os shows dos Finais de Semana com Adele, algo bem ao estilo Vegas, foram remarcados para sessões entre novembro e março de 2023. “Estou certa que vou fazer isso agora”, diz. Mas, o que mais pode-se aprender com os fusíveis queimados de Adele? Cantora londrina com mais de 120 milhões de discos vendidos que cresceu longe da figura paterna, atender a si mesma e a suas paixões antes do público parece ser uma prerrogativa. Em 2008, quando tinha 20 anos, cancelou uma turnê pelos EUA apenas para ficar ao lado de um namorado. “Eu não posso acreditar que fiz isso”, disse à Revista Nylon, à época. “Estava bebendo muito e isso era a base do meu relacionamento com esse garoto. Eu não suportaria ficar sem ele, então pensava, ‘bem, vou cancelar’”.

Mas no Coliseu as coisas foram psicologicamente mais pesadas. Adele foi para o ensaio geral na véspera da estreia tensa. Caminhou até o final do palco de 15.700 pés, algo como cinco quilômetros de área útil, sentou-se em uma cadeira e cruzou as pernas de forma lateral. Então, começou a cantar à capela olhando para um Coliseu vazio, com mais de 4.300 lugares. Vendo as primeiras fileiras, sentiu um amor por algo invisível que não iria encontrar naquele lugar. Ela queria um afeto que não combinava com a imensidão do palco. “Foi brutal”, disse Adele na entrevista. “Com ela, tudo é sobre autenticidade”, falou seu empresário Jonathan Dickins ao Guardian. “Ela não mentiria para os fãs.”

Sensíveis por natureza, artistas são hospedeiros vulneráveis a crises de ansiedade, pânico e burnout em momentos anteriores a um palco ou quando já estão sobre ele. Um estudo da Universidade de Westminster, no Reino Unido, realizou um estudo apontando que cerca de 70% dos 2.211 músicos entrevistados afirmaram ter passado por ataques de pânico e de altos níveis de ansiedade. E nem era o caso de considerarem estrelas psicologicamente perturbadas, como Elvis Presley, Jim Morrison, Freddie Mercury, Amy Winehouse e Michael Jackson. Outros 68,5% sofriam de depressão.

Elton John pode ter tido um desses sintomas, ou foi apenas raiva mesmo, em um cassino na mesma Las Vegas, quando um fã passou a incomodá-lo insistentemente tentando tocar em sua mão – algo que lembrou Roberto Carlos mandando o fã que o importunava às favas. Elton levantou-se do piano, disse algo ao homem e deixou o palco para não voltar mais. Em São Paulo, Justin Bieber encerrou o show sem cantar Baby assim que ele pensou ter visto um objeto sendo arremessado em sua direção. Camila Cabello, nos primórdios de sua carreira, ainda com o grupo Fifth Harmony, teve uma crise de ansiedade durante um show nos Estados Unidos. Ela deixou o palco, as companheiras disseram ao público que se tratava de um “problema no figurino” e Camila nunca mais voltou.

O fato de Adele ter sucessos cortantes como When We Were Young, Someone Like You e Hello não é por acaso. Ela é introspectiva, reservada, desconfiada e desconectada do mundo virtual, mas só aceita cantar exatamente aquilo que sente. Apesar de ser seguida por mais de 50 milhões de pessoas no Instagram, não sabe a senha de sua conta – quem posta é alguém de muita confiança da equipe. Boa parte de seu tempo é para o pequeno Angelo, fruto da relação com o ex-marido Simon Konecki, e para o atual parceiro, o agente esportivo Rich Paul, por quem foi capaz de dizer que “se tornou obcecada”. Um termo perigoso nos consultórios psiquiátricos.