Adele anuncia novas datas de shows em Las Vegas e agradece 'paciência' dos fãs

Adele anunciou nesta segunda-feira, 25, as novas datas de sua residência em Las Vegas, intitulada Weekends With Adele, após adiá-la um dia antes de sua estreia no início deste ano.

Além das 24 datas inicialmente previstas, foram agendados oito shows adicionais, que acontecem de 18 de novembro até 25 de março de 2023.

"Palavras não podem explicar o quanto estou em êxtase por finalmente poder anunciar esses shows remarcados. Eu realmente estava com o coração partido por ter que cancelá-los", escreveu a cantora em seu site. “Mas depois do que parece uma eternidade para descobrir a logística para o show que eu realmente quero entregar, e sabendo que isso pode acontecer, estou mais animada do que nunca!”

Em um vídeo publicado em janeiro, no qual aparece chorando, a artista adiou o show esgotado, afirmando que ele não estava pronto e culpando “atrasos na entrega e a covid”.

"Agora, eu sei que para alguns de vocês foi uma decisão horrível da minha parte, e eu sempre vou me arrepender por isso, mas eu prometo que foi a (decisão) certa", disse a cantora no comunicado divulgado na segunda-feira.

"Estar com vocês em um espaço tão íntimo toda semana é o que eu mais esperava e vou dar a vocês o melhor de mim. Obrigada por sua paciência, eu amo vocês."

Em novembro do ano passado, a artista britânica lançou 30, seu primeiro álbum depois de uma pausa de seis anos. A obra catártica é marcada por baladas que navegam pela tortura emocional de um divórcio.

Easy On Me, o primeiro single do álbum, ficou em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido por semanas, provando que a habilidade de Adele como hitmaker permanece intacta.