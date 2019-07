‘Acústico MTV’ está de volta: relembre os 10 shows mais icônicos do programa

Nos últimos meses, dois anúncios animaram os fãs do formato voz-banquinho- violão: a MTV Brasil decidiu trazer de volta o Acústico MTV, com Tiago Iorc no primeiro programa, e a MTV internacional reviveu o MTV Unplugged, que será reinaugurado por Liam Gallagher.

Relembre os 10 melhores programas do Acústico MTV, no Brasil e no mundo:

Legião Urbana

A banda brasiliense foi responsável pela segunda edição do Acústico MTV Brasil, gravada em 1992. Em 1999, o registro se tornou o álbum ‘Acústico MTV’, primeiro disco ao vivo do Legião.

No repertório, estavam hits como Índios, Pais e Filhos e Faroeste Cabloco, além de regravações em inglês, como On the Way Home, de Neil Young. O grande single do álbum é Hoje a Noite Não Tem Luar, versão de Hoy Me Voy Para Mexico, do Menudo.

Capital Inicial

Um dos maiores sucessos da carreira do Capital Inicial, o Acústico foi gravado e lançado em 2000. O disco trazia duas músicas inéditas que iam se tornar muito populares nas paradas musicais: Natasha e Tudo Que Vai. Além delas, outras quatro canções se popularizaram na versão acústica: Primeiros Erros (Chove), Independência, Cai a Noite e Fogo.

Cássia Eller

A performance de Cássia Eller se tornou símbolo máximo do acústico MTV no Brasil. No show, produzido por Nando Reis, Cássia apresentou 17 músicas de vários compositores, como Renato Russo, John Lennon e Cazuza. O disco foi o último da carreira de Cássia Eller, que morreu em dezembro do mesmo ano.

Kid Abelha

Com participações especiais como Lenine e Edgard Scandurra (Ira!), o Kid Abelha gravou seu acústico MTV em 2002. O show incluiu grandes sucessos da banda, como Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê) e Como Eu Quero, e canções recém-lançadas ou inéditas, como Nada Sei.

Charlie Brown Jr

Lançado em 2003, o Acústico MTV Charlie Brown Jr contou com muitos convidados especiais: Marcelo Nova, Negra Li e Marcelo D2 foram alguns deles. O repertório contou com duas canções até então inéditas (Vícios e Virtudes e Não Uso Sapato), versões de músicas de outros compositores (como Samba Makossa, de Chico Science) e grandes sucessos da banda.

Pearl Jam

O Pearl Jam ainda não era tão conhecido quando gravou seu acústico MTV. A banda havia acabado de lançar o álbum Ten (1991). O show se tornou um clássico, graças às performances incríveis dos músicos, principalmente nas canções Black e Alive. Hoje, esse acústico é elogiado enquanto registro do grunge e da própria MTV, que estavam em seu auge.

Nirvana

O MTV Unplugged foi um dos últimos grandes shows do Nirvana. O show, dirigido por Beth McCarthy, teve uma atmosfera um tanto sombria, e a banda apostou em covers de músicas de David Bowie, Lead Belly e Vaselines, entre outros. A banda também tocou seus hits, como Come As You Are e Dumb.

Bob Dylan

Até o grande nome do folk Bob Dylan gravou um acústico MTV. Gravado em 1994 e lançado no ano seguinte, MTV Unplugged- Bob Dylan reuniu sucessos como The Times They Are a-Changin, Rainy Day Women #12 & 35, Knockin’ on Heaven’s Door e Like a Rolling Stone.

Alanis Morissette

Um dos acústicos mais conhecidos da MTV, Unplugged - Alanis Morissette reuniu singles dos dois primeiros álbuns da canadense. Entre as performances, estão Thank U, That I Would Be Good, King of Pain, You Oughta Now e You Learn. O álbum marcou uma nova fase na carreira de Alanis, que apostaria em vocais e arranjos diferentes no disco seguinte Jagged Little Pill (2005).

Oasis

No auge da sua carreira, os irmãos Noel e Liam Gallagher gravaram o MTV Unplugged Oasis em 1996. No setlist, estão sucessos como Live Forever, Don’t Look Back in Anger, Morning Glory e Wonderwall.