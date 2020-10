AC/DC lança single que antecipa o 'álbum do reencontro'

A faixa de reencontro do AC/DC. É assim que Shot in the Dark pode ser ouvida. A nova música da banda australiana, revelada hoje nas plataformas, é uma mostra do que deverá ser o novo álbum PWR UP, previst0o para chegar em 13 de novembro como o primeiro disco de material inédito desde 2014, quando lançou veio Rock Or Bust.

Leia Também Guitarrista do AC/DC, Angus Young faz 60 anos

Segundo o guitarrista Angus Young, o disco foi gravado entre o final de 2018 e início de 2019. Ele trará músicas inéditas feitas há anos pelos irmãos Angus e Malcolm Young, morto em 2017. “Este disco é praticamente uma dedicatória a Malcolm, meu irmão. É um tributo para ele como Back in Black foi um tributo a Bon Scott”, disse Angus em entrevista à Rolling Stone.

O reencontro do AC/DC terá de volta o vocalista Brian Johnson, que se tratava de problemas auditivos, o baterista Phil Rudd, enrolado com pendengas judiciais, e o baixista Cliff Williams, que já havia falado em aposentadoria há dois anos.

Shot in the Dark não muda o espírito do grupo. Um rock denso, sólido, cortado por um ‘baixo pedal’ segurando a marcação. A guitarra de Angus trabalhando um riff de tempo irregular e a voz de Brian intacta. O reforço da base é feito agora por Steve Young, filho de Angus, sobrinho de Malcolm.