ABBA volta ao topo da parada britânica com 1º disco em 40 anos

LONDRES - O grupo sueco ABBA fez uma volta triunfal às paradas britânicas nesta sexta-feira, 12, indo direto para o primeiro lugar com seu primeiro disco em 40 anos, Voyage.

O álbum é o disco que vendeu mais rápido neste ano, disse a Official Charts Company britânica: 204 mil unidades na primeira semana. Só em outras três ocasiões a marca de 200 mil foi ultrapassada na última década: Adele com 25, Ed Sheeran com Divide e o One Direction com Midnight Memories.

"Estamos muito felizes que nossos fãs parecem ter gostado de nosso disco novo tanto quanto gostamos de fazê-lo!", disse o ABBA em um comunicado. "Estamos absolutamente encantados de ter um disco no topo das paradas novamente!"

Voyage, que recebeu resenhas mistas dos críticos, é o primeiro da banda desde The Visitors, de 1981, e seu 10º álbum número 1 no Reino Unido.

"Isto também marca um total de 58 semanas do ABBA como número 1 da Parada Oficial de Álbuns do Reino Unido", informou a Official Charts Company, acrescentando que apenas os Beatles e Elvis Presley passaram mais semanas no topo em toda a história.

A empresa informou ainda que o total de Voyage consistiu de 90% de cópias físicas, sendo 29.900 em vinil, o que fez dele "o lançamento em vinil que vendeu mais rápido em toda a história".

Em uma entrevista à Reuters na semana passada, Bjorn Ulvaeus disse que Voyage pode ser o último inédito da banda, mas a colega Anni-Frid Lyngstad disse à BBC Radio 2 que aprendeu a "nunca dizer nunca".