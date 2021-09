ABBA: pré-vendas do novo disco batem recorde no Reino Unido

A volta do ABBA, anunciada semana passada, tem se tornado um fenômeno sobretudo no Reino Unido. As pré-vendas do novo álbum Voyagequebraram recordes no Reino Unido depois que mais de 80 mil cópias foram compradas em apenas três dias. A Universal Music inglesa afirmou que a venda se trata de sua “maior encomenda”, quebrando o recorde que pertencia ao grupo Take That para os álbuns Progress e III.

Leia Também O anúncio do ABBA

O retorno do ABBA foi anunciado na semana passada. Eles informaram que vão lançar o disco Voyage, em 5 de novembro, e que logo sairiam os singles I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down. Outra notícia surpreendente foi a chamada experiência revolucionária de show, apelidada como ABBA Voyage. Ela se trata de uma “versão digital” do show do ABBA, o que não se trataria de hologramas. Os músicos vão aparecer virtualmente ao lado de uma banda ao vivo de 10 integrantes. A série de shows será no ABBA Arena, um espaço construído para esse fim, com capacidade para 3 mil pessoas , no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. A data do primeiro show será 27 de maio de 2022. As conversas para uma volta do ABBA se dão desde 2017, quando eles anunciaram planos para uma turnê virtual, marcada então para 2019.