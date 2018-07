ABBA nega lançamento de álbum, apesar de ter gravado novas músicas

Björn Ulvaeus, um dos integrantes da banda sueca Abba, confirmou em entrevista coletiva neste sábado, em Londres, que o grupo não lançará um novo disco, embora tenha gravado duas novas músicas.

"Benny Andersson e eu escrevemos duas novas músicas e nos reunimos no estúdio com as meninas (Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog). Foi uma experiência fantástica", disse Ulvaeus durante a apresentação do filme Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo à imprensa.

Abba confirmou em abril o lançamento de duas novas músicas, e agora o músico explicou que o grupo não se reunia em um estúdio desde a separação, em 1982.

"Foi uma situação incrivelmente familiar. Só nos levou alguns segundos para nos sentirmos iguais a antes", comentou.

Além disso, Ulvaeus, hoje com 73 anos, falou sobre a "magia" que sentiu ao escutar as duas companheiras cantando juntas mais uma vez.

"Quando essas duas mulheres começaram a cantar... Nenhum som se assemelha a isso", confessou.

O grupo nasceu em 1972, mas a fama internacional veio dois anos depois, quando venceu o festival Eurovision com Waterloo, música com a qual mais de 400 milhões de discos foram vendidos.

Mesmo 35 anos depois da separação, o grupo continua com impacto comercial, principalmente devido ao bem-sucedido musical Mamma Mia!. Após o sucesso da adaptação ao cinema, uma sequência será lançada ainda neste mês (19 de julho no Brasil). EFE