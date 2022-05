A voz de 'Bohemian Rhapsody' chega a SP; veja outras atrações do fim de semana

Não é exagero falar que a banda britânica de rock Queen viveu um dos maiores momentos de sua carreira no Brasil, quando seu líder Freddie Mercury regeu um coro de 300 mil pessoas no Rock In Rio de 1985 ao som da balada Love of My Life. Por isso, o cantor canadense Marc Martel sabe da importância de apresentar, acompanhado de uma banda de cinco músicos, o show The Ultimate Queen Celebration por aqui.

“Estou pronto para esse momento! Pode vir!”, diz Martel ao Estadão. “A paixão dos brasileiros pela música ao vivo é lendária. Espero que o público não se decepcione.” O espetáculo passou antes passou pela Argentina, pelo Chile e Peru.

No roteiro estão sucessos como We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust e Under Pressure. Além das músicas do Queen, Martel interpreta, sozinho ao piano, Ave Maria e a ária Nessun Dorma. O cantor justifica a licença poética.

“Como fã de tantos estilos diferentes de música, não há como dizer qual direção Freddie teria tomado. Eu gosto de oferecer ao público pelo menos uma música que o Queen nunca gravou e cantá-la ao estilo de Freddie.”

Martel interpretou músicas no filme Bohemian Rhapsody (2018), que conta a trajetória da banda. Antes, ele havia participado do projeto-tributo ao grupo The Queen Extravaganza, ao lado do baterista original do Queen, Roger Taylor, além de comandar sua banda de rock cristão.

Dom. (22), 20h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 200/R$ 380. Ingressos aqui.

Viixe: festival de piseiro

O Festival Viixe, dedicado ao piseiro, ritmo que mistura o forró com o funk, recebe nomes como João Gomes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan.

Sáb. (21). 14h30. Sambódromo do Anhembi. Área da dispersão. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 90/R$ 780.

Criolo

O rapper Criolo dá início à temporada de seu novo show, Sobre Viver, com o repertório de seu disco recém-lançado. Acompanhado de banda, o cantor e compositor ainda relembra sucessos que marcaram seus 15 anos de carreira.

Sáb. (21), 23h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 100/R$ 220.

Zélia Duncan

A cantora e compositora Zélia Duncan comemora quatro décadas de carreira com show de músicas de seu mais recente CD, o álbum Pelespírito, e sucessos de carreira, como Catedral e Alma.

Hoje (20), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 120/R$ 200.

Vanessa da Mata

A cantora apresenta o show Às Iabás, no qual dedica o repertório da apresentação à força dos orixás femininos, sobretudo Iemanjá.

Sáb. (21), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 120/R$ 240.

Alexandre Nero

O ator e cantor faz a estreia da turnê Quartos, Suítes, Alguns Cômodos e Outros Nem Tanto, que tem repertório autoral. Entre as músicas que o artista compôs, estão Misericórdia e Nossa Senhora de Copacabana.

Hoje (20). Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 100/R$ 50.

Chico César e Geraldo Azevedo

Músicos e compositores nordestinos, Chico César e Geraldo Azevedo unem semelhanças, diferenças e influências no show Violivoz. No repertório, músicas como Bicho de 7 Cabeças, Mama África, Dia Branco e À Primeira Vista.

Sáb. (21), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 140/R$ 240.

Toninho Horta

Um dos músicos mais respeitados da música brasileira, Toninho Horta faz o show Toninho Horta Quarteto em que inclui músicas como Beijo Partido, um de seus grandes sucessos, Céu de Brasília e Meu Canário Vizinho Azul.

Dom. (22). Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 90.

João Suplicy

O músico mostra suas influências de bossa nova, rock e blues no projeto Samblues, com repertório autoral e versões para canções como Água de Beber e Disritimia.

Hoje (20), 21h. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Janine Mathias

A cantora brasiliense dá uma prévia das canções que estarão em seu próximo álbum, Devoções, que enaltece a cultura preta e gêneros como o samba, o soul e o hip hop. A produção é de Rodrigo Campos.

Sáb. (21), 20h30. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40.

Osesp

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta o projeto ¡Viva España!, com apresentações que trazem o repertório de compositores como Manuel De Falla e Joaquim Rodrigo. A regência é do maestro espanhol Manuel Hernández-Silva.

Hoje (20), 20h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$25/R$ 230.

EXPOSIÇÕES

Povo indígena

A exposição Rostos Indígenas: retratos por Graça Arnús exibe 15 obras que a artista plástica produziu inspiradas por viagens que fez aos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Tocantins. Nessas incursões, Graça Arnús voltou seu olhar para cultura de diferentes etnias indígenas, como os povos javaé, krahô e apinayé.

Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda. 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Reservar ingresso aqui. Até 30/6.

Da memória

A exposição O Dia Depois da Festa, de Julia Pereira, reúne 14 obras pintadas em óleo e aquarela. Em cores fortes e vibrantes, as telas, em imagens abstratas, trazem memórias autobiográficas, com lembranças que se unem ao tempo presente.

ArteFasam. R. Padre Garcia Velho, 173, Pinheiros. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/14h. Grátis. Até 2/7.