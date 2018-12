‘A hora do encontro...’

Primeira coluna de dezembro. Fim de ano. Um ano intenso demais. Agora começam os prêmios e indicações de melhores do ano. Melhores? O que é ser “o melhor”? Em arte o melhor é possível? Como comparar um disco de samba, um de rap e um de rock? Difícil né? Outro dia, conversando com um artista que estava triste, pois não estava na lista tal dos melhores, eu disse e repito aqui: “O que chamam de melhor é o destaque para aquele grupo de 4 pessoas que votam”. O melhor não é o melhor, é um escolhido. Mas segue o jogo...

WME

Hoje à noite, no Cine Joia acontece a segunda edição do Women’s Music Event Awards by Music2, a segunda edição do primeiro prêmio dedicado às mulheres. Uma iniciativa de Claudia Assef, Monique Dardenne e Fatima Pissarra, que tem como finalidade unir as mulheres da música, tanto do mundo dito independente como do mundo mainstream em uma noite de celebração. O prêmio é um meio que, mais do que escolher a melhor, fortalece todos os lados do trabalho feito por mulheres na música. Categorias como diretora de videoclipe, empreendedora musical, radialista, produtora musical, DJ mostram os diversos lados das trabalhadoras do meio musical. “Mas você merece ganhar um prêmio que todos concorram” você acha? Nós também achamos! Mas te desafio a checar quantas mulheres são indicadas para prêmios com comissão quase toda masculina e aí, quem sabe, você entenda a importância dessa iniciativa. E temos também que repensar a formação dos júris.

A noite tem diversos shows com direção musical da Anna Tréa, cantora, compositora e instrumentista, e participação de Paula Lima, Fernanda Abreu, Luedji Luna, Anelis Assumpção, Daniela Mercury, Ludmilla, Tulipa Ruiz e tantas outras mulheres, artistas. A apresentação da noite é da Preta Gil e as homenageadas do ano são Dona Ivone Lara e Elza Soares. Mais que merecido. Tem transmissão ao vivo pela Music BoxBrasil a partir das 21h, hoje à noite! Um viva às mulheres! Um não... Muitos.

SIM SÃO PAULO

Começa esta semana mais uma edição da SIM SP (Semana Internacional da Música de São Paulo), que acontece entre os dias 5 e 9 de dezembro no Centro Cultural São Paulo e mais de 30 casas da cidade. A feira de música que começou em 2013 já virou referência e ponto de encontro e de troca para todos os lados da música.

O evento inclui palestras, networking e showcases e shows noturnos em noites especiais. No total, a feira promove apresentação de mais de 300 artistas brasileiros e de outros 10 países. A gente se encontra na SIM.