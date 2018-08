"A Festa" ganha Grammy de melhor canção brasileira A Festa, de Milton Nascimento, interpretada por Maria Rita, ganhou o Grammy Latino na categoria melhor canção brasileira. O prêmio foi entregue na noite desta quarta-feira no auditório Shrine, em Los Angeles. Nesta categoria, o prêmio é dado ao compositor da música, e não ao intérprete. A filha de Elis Regina concorre ainda com indicações por melhor álbum do ano, artista revelação e melhor álbum de MPB, na categoria Brasil. O grupo mineiro Skank ficou com o prêmio de melhor álbum de rock brasileiro, com Cosmotron. O Grammy Latino de melhor canção foi para o espanhol Alejandro Sanz, com No Es Lo Mismo. Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo, de Nana, Dori e Danilo, ganhou com melhor álbum de samba/pagode. O melhor álbum romântico foi para Zezé di Camargo & Luciano. O pianista cubano Chucho Valdés ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz latino por New Conceptions. O violonistaPaco de Lucía também ganhou o prêmio de melhor álbum de música flamenca, com Cositas Buenas.