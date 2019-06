A cantora Tove Lo diz que novo disco é mais feliz e louva amigos

A cantora sueca Tove Lo ficou conhecida mundialmente com o seu hit Habits (Stay High), de 2014. Nele, Tove canta sobre a dificuldade em superar o término de um relacionamento. Agora, em 2019, volta a falar sobre corações partidos, mas de outras pessoas.

Em Glad He’s Gone, o primeiro single do seu vindouro novo disco, ela tenta, na letra, ajudar uma amiga que passa por um rompimento. “Não quero continuar cantando sobre términos, mas agora estou olhando para um diferente. Dessa vez, é uma amiga”, reflete, ao conversar com o Estado, por telefone, diretamente do país vizinho ao seu, Noruega. “O término é um período delicado, muda a vida das pessoas. Sempre que você passa por um rompimento, para tentar superar, você se torna mais aberto, tenta coisas novas”, recorda.

Inspirada nas dores dos amigos, Tove adianta que o seu novo disco deve ter músicas sobre amizade. “Acho o apoio que os amigos dão uns aos outros muito bonito. Tem muitas faixas sobre amizade e apoio, além de algumas canções de amor felizes”, avisa ela.

No geral, ela afirma, seu novo trabalho deve ter um tom mais alegre que os anteriores, Lady Wood (2016) e Blue Lips (2017). “Não vai ter muitas músicas dançantes, mas também não vai ser tão melancólico”, analisa. “Vai ser emocionante e pessoal, mas num tom mais alegre. Sonoramente, tenho experimentado bastante.”

O disco, segundo Tove, já está quase finalizado. A previsão de lançamento é para setembro. “Só preciso achar as parcerias que quero para o disco e definir a ordem das músicas.”

Há cerca de dois anos, a sueca se mudou para Los Angeles. Ela acredita, no entanto, que a cidade não tenha inspirado muito as novas músicas. “Acho que é inspiradora a frustração de estar num lugar em que, mesmo quando você está num dia ruim, o sol está brilhando e as pessoas estão sorrindo. É surreal.”

Desde o seu primeiro disco, Queen of the Clouds (2014), ela tem cantado, além dos corações partidos, sobre o poder do corpo da mulher. “Não escolho cantar sobre isso”, diz. “Eu só falo coisas que as pessoas dizem que garotas não podem falar.” Aos 31 anos, Tove afirma que não pensa, ao compor suas músicas, no que os fãs esperam. “Tento escrever o que preciso tirar do meu corpo, o que está no meu coração. Torço sempre para soar como as pessoas esperam.”

Boa parte dos fãs de Tove Lo são da comunidade LGBTQ+. Comunidade, aliás, da qual ela faz parte. A cantora já se assumiu, publicamente, bissexual. “Acho que pessoas de mente aberta se atraem. Acredito que fica bem claro na minha música o meu apoio à comunidade. E eu sou bissexual, faço parte da comunidade”, acrescenta.