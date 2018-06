A banda Ira! é a atração desta semana no 'Estadão + Música'

O Estadão + Música desta quarta-feira, 7, é especial. O repórter João Paulo Carvalho conversa ao vivo com um dos nomes mais importantes do rock nacional: o Ira!. Nasi e Edgard Scandurra falam sobre o projeto Ira!Folk e o show que farão neste sábado, 10, no Citibank Hall, em São Paulo. A apresentação terá a participação de Tim Bernardes, vocalista de O Terno.

No repertório da performance, clássicos como Flores Em Você, Dias de Luta, Envelheço na Cidade, Eu Quero Sempre Mais, O Girassol, Tolices, Tarde Vazia e Núcleo Base. As canções serão apresentadas com uma nova roupagem, intimista dessa vez, só com voz e violão.

O Estadão + Música começa às 15h30. O bate-papo é transmitido na página do Facebook do Cultura Estadão. Participe ao vivo e mande sua pergunta!

Ira!Folk

Quando: Sábado, 10/3

Horário: 22h

Onde: Citibank Hall- Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo (SP)

Ingressos: De R$ 40 a R$ 230 (ver tabela completa)

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos

De 12 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais

De 15 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Estacionamento (terceirizado): R$ 50