2018 só acaba quando termina

Fim do ano tá quase aí e que ano foi esse? Mas ainda tem muita música para ser lançada, é o “só acaba quando termina”... Nesse caso, melhor assim, pois novidades foram lançadas e ainda tem bastante coisa para chegar. Tá preparado? Fui atrás de novidades que estão disponíveis e algumas que estão saindo. Aquele famoso “fique atento para os lançamentos” que a música não para e vive cada dia mais um momento riquíssimo. O mundo no retrocesso e a canção avançando. Arte é assim. Separei alguns discos saídos do forno e alguns pra sair. Já prepara o seu player!

TODXS

A cantora e compositora Ana Cañas lançou semana passada o álbum Todxs com regravações como Eu amo você de Cassiano e Rochael gravada por Tim Maia em 1970 e Tua Boca, de Itamar Assumpção que vira um dueto com o cantor Chico Chico. No disco também há uma canção do cantor e compositor Posada e todas as outras músicas são autorais, sendo uma parceria com o rapper Sombra e duas com Arnaldo Antunes e Taciana Barros. O disco tem produção dela com o guitarrista Thiago Barromeo.

CALMÔ

Das boas novas recém lançadas e que não para de tocar por aqui é o segundo single do próximo trabalho da cantora e compositora Liniker e sua banda Os Caramelows. O disco chega no ano que vem mas pelo que pintou nessa faixa vem lindo. A produção é do guitarrista da banda: Rafael Barone. A cantora lançou o primeiro disco Remonta em 2016 e fez muitos shows desde então, viajando o mundo todo. Uma verdadeira potência da nossa música. Quem vê ao vivo, não esquece jamais.

BACO EXU DO BLUES

Baco é um jovem rapper e compositor baiano que chegou firme com seu disco Esú, conquistou prêmios, fez muitos shows, emplacou um hit e tanto Te amo Disgraça e agora se prepara para lançar o novo trabalho previsto para 23 de novembro. Só sei que tem uma parceria com Tim Bernardes. Pode começar a contagem regressiva.

TRANSPYRA

Felipe Cordeiro, cantor, compositor e guitarrista paraense lança no ano que vem seu novo trabalho Transpyra. Mas, antes, ele dá um gostinho do que vem por aí no lançamento do primeiro single do trabalho que estará disponível em todas as plataformas no dia 16 de novembro: a música chama Demais. O álbum tem produção do próprio Felipe e do produtor carioca Kassin.

TUDO QUE MOVE É SAGRADO

O novo trabalho da banda Samuca e a Selva será uma homenagem a Ronaldo Bastos e a primeira faixa lançada é a belíssima Cais, parceria de Ronaldo com Milton Nascimento que ganhou uma regravação com a participação de Criolo.

Música da semana

Bohemian Rhapsody

Em cartaz nos cinemas a história do cantor da banda Queen, Freddie Mercury. É, sem dúvida, um filme bem feito para o mainstream mas mesmo com todas as jogadas de roteiro você cai e chora muito. Com direção de Bryan Singer e Rami Malek no papel de Freddie, o filme é um ótimo programa para se emocionar e cantar junto do começo ao fim. Sério. É imperdível!