20 caixinhas de som portáteis Bluetooth que fazem sucesso na Amazon

Ter uma caixinha de som portátil significa poder escutar suas músicas preferidas em qualquer lugar e a qualquer momento. Os 20 modelos listados abaixo oferecem conexão via Bluetooth, ou seja, você pode escolher as canções a partir do celular e computador, sem uso de fios.

A dica na hora de escolher a melhor opção é clicar nos links e verificar a classificação dos clientes lá no ícone das estrelinhas. Além de saber a avaliação geral, é possível ler comentários e, assim, ter mais garantias sobre a qualidade do produto e do que irá receber em casa.

Com uma caixa de som portátil, você pode animar tanto o seu dia a dia em casa quanto levá-la, após a pandemia, para festas, encontro entre amigos e até para usá-la no carro.

Caixa de Som Speaker Bluetooth Bose Soundlink Color II (R$ 1.090)

Mifa IXP6 Wirless Bluetooth Speaker (R$ 186,89)

Alto-falante Bluetooth Treblab HD77 (R$ 2.346,76)

Caixa Portátil Bluetooth com Efeitos de Luzes JBL PartyBox 100BR (R$ 2.399)

Caixa Multimidia Portátil Go 2 JBL (R$ 179,90)

Caixa de Som Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 Portátil e À Prova D'Água (R$ 969,99)

Caixa de Som Portátil Bluetooth JBL Flip 5 (R$ 639,61)

Alto-falante Portátil Klein Tools AEPJS1 (R$ 1.369,11)

Caixa de Som JBL Clip 3 Portátil Impermeável (R$ 346,90)

Speaker Bose Soundlink 783342-0100 (R$ 899)

Caixa Bluetooth JBL BoomBox BLKBR (R$ 3.108)

Caixa de Som Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 2 Logitech (R$ 397,95)

Caixa de Som Bluetooth Sony SRS-XB12 (R$ 387,99)

JBL Pulse 4 Caixa de Som Portátil À Prova D'água Bluetooth (R$ 1.549,99)

Speaker Bose Soundlink 783342-0500 (R$ 890)

Caixa de Som Bluetooth LG XBoom Go PK3 (R$ 832,59)

Speaker Anker SoundCore A3102H11 (R$ 279,90)

Alto-falante Soundcore Motion+ Bluetooth Anker (R$ 720)

Speaker Bose Soundlink Revolve 739523-1110 (R$ 1.850)

Alto-falante Bluetooth IPX7 Soundcore (R$ 289)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.