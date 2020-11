12 caixinhas de som portáteis com preços a partir de R$ 44,99

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

As caixas de som portáteis são muito úteis para todo mundo que ama ouvir música. Basta fazer a conexão via Bluetooth e acessar suas playlists favoritas de onde quiser, seja em casa, no carro, em festas ou qualquer outro ambiente. Dá para levar para todos os lugares.

A lista especial com 12 modelos, que preparamos para você, traz opções tradicionais e em versões míni, com descrições de preço, potência, duração de bateria e também se são ou não à prova d'água. São as características que você precisa saber para escolher a caixa de som que mais atende suas necessidades - e o estilo que você gosta mais.

12 caixas de som portáteis

Minicaixa de som Exbom

Preço: R$ 44,99

Watts de potência: 3w

Conexão: Bluetooth 3.0

Bateria: 3h

À prova d'água: sim

Xtrad Super Míni

Preço: R$ 79

Watts de potência: 3w

Conexão: Bluetooth 4.2

Bateria: não informado

À prova d'água: não

i2GO Essential

Preço: R$ 159

Watts de potência: 10w

Conexão: Bluetooth 5.0

Bateria: até 8h

À prova d'água: resistente a respingos

Multilaser LED

Preço: R$ 189

Watts de potência: 10w

Conexão: Bluetooth 4.2

Bateria: 4h

À prova d'água: não

JBL GO 2

Preço: R$ 242,90

Watts de potência: 3w

Conexão: Bluetooth 4.1

Bateria: 5h

À prova d'água: sim

Anker SoundCore Míni

Preço: R$ 299

Watts de potência: 6w

Conexão: Bluetooth 4.2

Bateria: até 15h

À prova d'água: sim

Pulse Wave 2

Preço: R$ 349,90

Watts de potência: 20w

Conexão: Bluetooth 4.2

Bateria: até 10h

À prova d'água: sim

JBL Clip 3 Squad

Preço: R$ 386

Watts de potência: 3.3w

Conexão: Bluetooth

Bateria: 10h

À prova d'água: sim

Speaker Pulse Wave 2

Preço: R$ 411,59

Watts de potência: 20w

Conexão: Bluetooth

Bateria: 5h

À prova d'água: sim

Ultimate Ears Wonderboom 2

Preço: R$ 629

Watts de potência: 86w

Conexão: Bluetooth 4.1

Bateria: 13h

À prova d'água: sim

JBL Flip 5

Preço: R$ 715,42

Watts de potência: 20w

Conexão: Bluetooth 4.2

Bateria: até 12h

À prova d'água: sim

JBL PartyBox100

Preço: R$ 2.049

Watts de potência: 160w

Conexão: Bluetooth

Bateria: 12h

À prova d'água: não

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.