10 sucessos de Lupicínio Rodrigues, que faria 105 anos

Com fama de boêmio e sucessos como marchinhas de Carnaval e sambas sobre amores e corações partidos, o cantor e compositor Lupicínio Rodrigues completaria hoje, se estivesse vivo, 105 anos. Nascido em Porto Alegre, no ano de 1914, Lupi - como era conhecido - começou a carreira com apenas 14 anos, quando ganhou um concurso do centenário da Revolução Farroupilha com a sua composição Carnaval. A partir daí, seu estilo ficou conhecido como samba-canção, por causa das letras melancólicas e do ritmo lento que, segundo ele, refletia as suas próprias histórias.

Falecido em 1974, aos 59 anos, após complicações cardíacas, o sambista fez parcerias com grandes nomes da música nacional, como Elza Soares, Gilberto Gil e Jamelão. A famosa Nervos de Aço chegou a ser gravada por Jamelão, Paulinho da Viola e Gal Costa. Outra canção que contribuiu para a fama de Lupi foi a composição do hino do Grêmio, clube do qual era torcedor, em 1953.

Confira 10 sucessos de Lupicínio Rodrigues