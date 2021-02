10 opções de fones de ouvido com descontos de até 31%

Com fio, sem fio, dobrável, com cancelamento de ruído ou não. Independentemente do modelo ou do estilo, os fones de ouvido fazem parte do dia a dia de muita gente, tanto para entretenimento quanto para trabalho - ainda mais com o aumento do home office.

Por isso, é sempre bom poder aproveitar bons produtos em ofertas e aliar economia e qualidade. O site da Amazon está com diversas promoções em itens eletrônicos, e, na lista abaixo, selecionamos 10 fones de ouvido com preços mais baratos.

Além de poder acessar os links para ver mais detalhes de cada modelo, também é possível checar a avaliação e os comentários dos clientes - o que acaba sendo uma ótima chance de comparação na hora da escolha.

10 fones de ouvido em oferta na Amazon

Fones de ouvido Sony True Wireless Intra-Auricular WF-XB700

Preço: R$ 599 por R$ 499

Desconto: R$ 100,99 (17%)

Fone de ouvido Tws X3 Edifier

Preço: R$ 213,82 por R$ 174,90

Desconto: R$ 38,92 (18%)

Fone de ouvido I2GO PRO Sport Extreme bluetooth com microfone

Preço: R$ 129,90 por R$ 89,90

Desconto: R$ 40 (31%)

Fone de ouvido bluetooth Taut102BK Philips

Preço: R$ 238 por R$ 226

Desconto: R$ 12 (5%)

Fone de ouvido Anker Soundcore Life Q20

Preço: R$ 539 por R$ 499

Desconto: R$ 40 (7%)

Fone de ouvido BlitzWolf Airaux AA-UM1 TRS bluetooth

Preço: R$ 225 por R$ 210,99

Desconto: R$ 14,01 (6%)

Fone de ouvido bluetooth com cancelamento de ruído ativo Elsys

Preço: R$ 399 por R$ 349

Desconto: R$ 50 (13%)

Fone de ouvido bluetooth Wi-C200/B Sony

Preço: R$ 199 por R$ 163,08

Desconto: R$ 35,92 (18%)

Fone de ouvido bluetooth Edifier W800BTBK

Preço: R$ 303,90 por R$ 289

Desconto: R$ 14,90 (5%)

Fone de ouvido Xiaomi Redmi AirDots S

Preço: R$ 133 por R$ 112

Desconto: R$ 21 (16%)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.