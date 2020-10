10 fones de ouvido sem fio que aliam qualidade e praticidade

Cada vez mais as pessoas estão usando fones de ouvido sem fio tanto nas ruas quanto no trabalho ou em casa. É muito prático, além de ser elegante e funcional.

Para facilitar sua escolha, preparamos uma lista com 10 opções de produtos dos mais variados preços, comparando as principais características de cada um. Um dos itens, por exemplo, é o cancelamento de ruído, função que permite um som mais cristalino, seja durante a reprodução de músicas como em chamadas telefônicas.

Também dá para conferir duração de bateria, tipos de cores disponíveis, peso do produto e possibilidade de conectividade.

10 fones de ouvido sem fio

Apple AirPods Pro

O fone de ouvido especial da Apple traz toda a qualidade da marca e oferece um aparelho com possibilidade de recarga sem fio.

Preço: R$ 1.977

Cores: branco

Cancelamento de ruídos: sim

Bateria: 24h de reprodução

Peso: 5,4 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

QCY T5 TWS

Os fones se ligam automaticamente e se emparelham uns com os outros quando você os tira da caixa de carregamento.

Preço: R$ 146,09

Cores: preto

Cancelamento de ruído: sim

Bateria: até 4h de reprodução

Peso: 10 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

Sony WF-1000XM3SMUC

Caso você precise de silêncio por alguns instantes, basta colocar o dedo no fone auricular para que ele diminua totalmente o volume - assim, não é preciso retirá-los.

Preço: R$ 1.299,99

Cores: preto e branco

Cancelamento de ruído: sim

Bateria: até 24h de reprodução

Peso: 8,5 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

Haylou GT1 Pro

Possui um certificado profissional por ser à prova d'água e também é capaz de resistir ao suor.

Preço: R$ 166,39

Cores: preto

Cancelamento de ruído: sim

Bateria: 4h de reprodução

Peso: 3,9 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

TUNE T120TWSBLK JBL

Além de reproduzir música, o fone oferece acesso aos assistentes virtuais Siri e Google Now, com um clique.

Preço: R$ 419

Cores: preto

Cancelamento de ruído: não

Bateria: 4h de reprodução

Peso: 1 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 4.2

Oferece até 10 metros de alcance, além de três tamanhos de capas para os fones, para um encaixe seguro e confortável.

Preço: R$ 249,99

Cores: preto

Cancelamento de ruído: não

Bateria: 3h de reprodução

Peso: 14,5 g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

Syllable s101 Tws

É impermeável e conta com design ergonômico, com giro de 45º do encaixe do fone, para deixar a experiência mais confortável.

Preço: R$ 296,09

Cores: preto

Cancelamento de ruído: não

Bateria: de 6 a 7,5h de reprodução

Peso: não informado

Conectividade: Bluetooth 5.0

Tranya B530

Seu driver dinâmico produz graves potentes e médios e agudos cristalinos, proporcionando sensação de 3D no campo sonoro imersivo.

Preço: R$ 199

Cores: preto

Cancelamento de ruído: sim

Bateria: 8h de reprodução

Peso: 4,54g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

Xiaomi Air2 SE

Sua tecnologia permite o emparelhamento rápido com quaisquer outros tipos de aparelhos, como smartphones, notebooks e TVs.

Preço: R$ 239,27

Cores: branco

Cancelamento de ruído: não

Bateria: 5h de reprodução

Peso: 4,7g cada fone auricular

Conectividade: Bluetooth 5.0

Bluedio TWS

É compatível com os sistemas iOS e Android. Quando os fones são retirados, as reproduções param automaticamente.

Preço: R$ 124,90

Cores: preto

Cancelamento de ruído: não

Bateria: até 6h de reprodução

Peso: não informado

Conectividade: Bluetooth 5.0

