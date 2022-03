Yves Saint Laurent apresenta coleção de vestidos de festa na Semana de Moda de Paris

A casa de moda francesa Yves Saint Laurent realizou uma apresentação noturna na passarela da Semana de Moda de Paris na terça-feira, 1º, exibindo uma série de vestidos de festa finos de uma passarela com vista para a base da Torre Eiffel.

Modelos de pernas compridas caminhavam por um tapete rosa em vestidos longos e elegantes, alguns finos na parte inferior, e envoltos em paletós de ombros pontiagudos e casacos de pele falsos enormes, enquanto a música eletrônica do DJ francês Sebastian tocava.

Em suas notas de desfile, o diretor criativo Anthony Vaccarello citou o estilo da poetisa antifascista do século 20 Nancy Cunard, conhecida por favorecer joias volumosas e silhuetas masculinas.

Ecoando visual da poetisa, algumas roupas foram complementadas com pilhas de pulseiras grandes ou brincos proeminentes, enquanto casacos longos e jaquetas de cintura baixa eram usados com as golas levantadas.

Flores de tecido macio presas a vestidos e jaquetas adicionaram um toque de romance à paleta de cores sombria, predominantemente preta com toques de marfim e marrom claro.

A grife de propriedade da Kering fechou o segundo dia de desfiles da Paris Fashion Week, que vai até 8 de março e encerra um mês de eventos de moda em Nova York, Londres e Milão.

No final do desfile, Vaccarello mergulhou na multidão para abraçar os convidados na primeira fila, incluindo ícone da moda Betty Catroux e a atriz Catherine Deneuve.