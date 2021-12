Vilã fashion

Giovanna, personagem de Agatha Moreira em ‘Verdades Secretas 2’, mostra as tendências da moda para 2022. As fotos são de Hugo Toni, o styling de Antônio Muller e a beleza de Fox Goulart.

Agatha Moreira veste moletom com plumas Z.Vitor, R$ 1.720; meia calça de tule Lupo, R$ 25; calcinha dupla de poliamida com elastano Plié R$ 100; sandália com cristais Santa Lolla, R$ 290; e par de brincos de prata Life By Vivara, R$ 590, com pingente de prata e pedras, R$ 250, e elo conector de prata, R$ 290.

Top crepe de seda, R$ 1.819, e calça de couro envernizado, R$ 3.600, ambos Andrea Bogosian; mule com cristais Santa Lolla, R$ 250.

Maiô Andrea Bogosian, R$ 929; calça Andreza Chagas, R$ 672; sandália com cristais Santa Lolla, R$ 290; e par de brincos de prata

Life By Vivara, R$ 590, com pingente de prata e pedras, R$ 250, e elo conector de prata, R$ 290.

Blazer Balmain para Clari Store, R$ 16.800; corset de alta compressão, R$ 330, e calcinha dupla de poliamida com elastano, R$ 100, ambos Plié; meia calça de tule Lupo, R$ 25; Sandália com cristais Santa Lolla, R$ 290, e par de brincos de prata Life By Vivara, R$ 590, com pingente de prata e pedras, R$ 250, e elo conector de prata, R$ 290.

T-shirt Hering R$ 119; top, R$ 1.137, e saia de crepe acetinado, R$ 2.275, ambos Andrea Bogosian; sandália com cristais Santa Lolla, R$ 290; colar de prata,R$ 910, com dois pingentes de prata e pedras, R$ 250 (cada), e dois elos conectores de prata, R$ 290 (cada), e brincos de prata, R$ 590, com pingente de prata e pedras, R$ 250, e elo conector de prata, R$ 290, tudo Life By Vivara.

Blazer em lã fria Andrea Bogosian, R$ 3.703; top tricoline Z.Vitor, R$ 295; colar de prata, R$ 910, com dois pingentes de prata e pedras, R$ 250 (cada), e dois elos conectores de prata, R$ 290 (cada), e brincos de prata, R$ 590, com pingente de prata e pedras, R$ 250, e elo conector de prata, R$ 290, tudo Life By Vivara

Beleza: Fox Goulart

Assistentes de foto: Pedro Lins e Eduardo Malta

Videomaker: Rodrigo Gomes

Tratamento de imagem: Victor Wagner