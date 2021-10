Vestir-se virtualmente pode ser um desafio para a indústria

Daniella Loftus é uma jovem entusiasta da moda britânica que se veste digitalmente há pouco mais de um ano, com tanto sucesso que decidiu largar o emprego para se focar naquele mundo.

Isabelle Boemeke é uma modelo brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela vive de desfiles, mas apesar disso decidiu criar um avatar, o Isodope, que usa nas redes para defender a energia nuclear e roupas virtuais como forma de combater as mudanças climáticas.

O mundo da moda é povoado por influenciadores ("influencers") que ditam ou tentam ditar as tendências do setor. Mas nem Daniella nem Isabelle usam roupas de grife, e suas roupas não podem ser compradas em loja, porque elas não existem.

“Gosto de moda. Gosto de ir a uma loja. Gosto de tocar nas roupas”, disse Daniella Loftus. “E, quando comecei com isso, meus amigos me disseram 'mas do que você está falando?'”, explica a influenciadora de 27 anos com um sorriso.

“Mas o que acho fascinante é que chega uma geração inteira, como minhas sobrinhas de quatorze anos, que interpretam Fortnite, que entenderam perfeitamente”, acrescenta. “Para eles, o digital vai influenciar suas vidas reais.”

Daniella trabalhou como consultora e em janeiro criou o site para se divertir. Graças aos contatos com criadores digitais, Daniella se divertiu com vestidos extravagantes e fluorescentes que se encaixam perfeitamente em seu corpo. Como se fosse um terno de alta costura.

O sucesso foi avassalador. A tal ponto que ela decidiu mergulhar totalmente naquele mundo que está literalmente explodindo.

"A maneira de interação durante a pandemia foi com reuniões de zoom. Nós nos acostumamos com esses estoques digitais. E acho que grande parte da paixão digital durante a pandemia foi, em parte, porque as pessoas estavam presas em casa. Eles não tinham lugar para exibir suas roupas", explicou.

Por um vestido digital verde berrante com cauda longa e franjas onduladas, Daniella diz que pagou US$ 69. “O que é muito dinheiro, mas não é extorsão”, acrescenta.

A moda digital não pode causar mais isolamento social? Daniella tem um ponto de vista radical: “Não sei se muita gente que compra esse tipo de coisa online quer conhecer outras pessoas no mundo real", explica ela. “Acredito que muitas das suas necessidades e desejos podem ser atendidos online.”

Isabelle Boemeke decidiu, aos 30 anos, que moda e passarelas não eram suficientes para sua curiosidade. Ele começou a ler sobre o desafio das mudanças climáticas e a enorme quantidade de roupas jogadas fora anualmente.

De acordo com um estudo de 2015 da organização Barnados, 92 milhões de toneladas de roupas são jogadas fora a cada ano. No Reino Unido, o desgaste médio de uma peça de roupa é de sete vezes.

E, durante a pandemia covid-19, Isabelle também ficou chocada com as imagens de incêndios florestais na Amazônia. Sua atitude em relação à moda digital é essencialmente política.

“Criei Isodope como uma identidade porque queria fazer algo provocativo. Se eu aparecesse em meus vídeos com uma camiseta e jeans, provavelmente não teria o mesmo impacto”, explicou ela.

O avatar do Isodope se parece fisicamente com Isabelle, mas o que parece à primeira vista um vídeo de conselhos de beleza é rapidamente transformado com bom humor em uma mensagem ambiental.

“Conheço muitas mulheres que compram vestido, usam uma vez para tirar uma foto e nunca mais. Elas poderiam reduzir o consumo e o desperdício com a moda digital”, explica. “E a longo prazo imagino um mundo onde as pessoas andarão com uma interface capaz de criar roupas digitais realmente criativas."

Pessoas andando por aí com óculos especiais, que vão permitir que suas roupas se transformem aos olhos de outras pessoas, também equipadas para isso.

Um mundo, conhecido como “realidade aumentada”, em que realidade e virtualidade se confundem e se sobrepõem.

Como nos videogames, “se você não for atraente, se não tiver a aparência que gostaria, pode se tornar o que quiser”, diz Daniella Loftus, com firmeza.