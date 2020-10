Verão em tom tropical

A chegada da temporada de sol no nosso País é acompanhada pelas coleções de verão 2021 das marcas brasileiras. Nas próximas semanas, vamos conversar e acompanhar as inspirações dos criadores para a moda nacional e saber quais são as apostas para a estação.

Riccy Souza Aranha, diretora criativa da Mixed, marca paulistana fundada em 1990, intuiu movimentos traduzidos em produtos para se encaixar nos desejos coletivos. Neste verão brasileiro de 2021, a pandemia trouxe uma busca pela proximidade com a natureza e vimos o verde ser convidado a invadir nossas casas, feeds do Instagram e agora a moda. A natureza desponta como refúgio e traz doses de leveza para a vida diária.

É quase natural trazer a natureza como fonte de inspiração para as coleções neste momento, mas como explicar que essas peças tenham sido idealizadas, os tecidos comprados e as modelagens feitas bem antes de a pandemia acontecer? Riccy e sua equipe começaram a trabalhar seu atual verão em um período pré-pandemia, no início do ano. Na época, a diretora criativa teve a certeza de que deveria valorizar nossa fauna e flora sem saber que acertaria em cheio o zeitgeist que permearia o mundo no momento em que looks chegassem às lojas. As estampas ilustram a mata e seus habitantes como majestades. Brocados e bordados feitos à mão de forma artesanal evocam as cores e formas de árvores, palmeiras e frutas.

As imagens de pássaros brasileiros, com cores intensas, também estão na coleção. A ideia ganhou tração a partir da parceria com o fotógrafo Christian Dalgas, que faz parte da quinta geração de uma família que cultiva a paixão pela ecologia e natureza. O tataravô dele foi pioneiro na pesquisa, catalogação e gravação de sons de aves brasileiras. Além de compartilhar as imagens de pássaros para as estampas da grife, Dalgas montou uma coleção-cápsula de camisetas em parceria com a Mixed, que terá parte da renda revertida à Associação de Preservação da Vida Selvagem, dedicada à conservação e proteção das aves e liderada pela família Dalgas.

Enquanto as modelos eram fotografadas em estúdio, pássaros brasileiros foram fotografados em plena natureza e depois aplicados nas fotos para consolidar uma visão lúdica de integração entre o feminino e a fauna. Em total sinergia com a grande preocupação da sociedade ao ver o desmatamento da Amazônia aumentar de forma preocupante, Riccy aposta no verde em grande parte da coleção e conquista pela sensibilidade. O tema é explorado de uma forma nova e trabalhado entre os códigos da marca de modo harmônico.

Uma marca de sucesso comercial é resultado da visão de seu criador e da conexão com o tempo vivido. “Na moda, trabalhamos com tendências e observar a sociedade para saber com exatidão qual será o próximo passo é fundamental”, explica Riccy, que traz o protagonismo da seda e de fibras naturais, como o algodão e o linho, em modelagens confortáveis e peças leves que podem ser sobrepostas e combinadas de inúmeras formas. Uma coleção que traz referências estéticas de todo Brasil.