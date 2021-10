Uma casa nova, harmoniosa e admirável

Sandro Barros é um dos nomes mais icônicos da moda festa brasileira. Durante dez anos, esteve à frente da emblemática Daslu Couture, o templo do luxo dos anos 2000. Depois, em 2012, lançou voo solo com sua marca própria e, desde então, tem trilhado um caminho estelar.

Sua moda encanta noivas, atrizes internacionais e inúmeras mulheres que sonham com suas criações únicas, feitas com as melhores técnicas da alta-costura e um trabalho sublime no sob medida. O que nem todos sabem é que Sandro, além de ser um apaixonado pelo universo do vestuário, é um profundo conhecedor da arte de receber e de arrumar a casa, um esteta com olhar afiado que traduz suas referências artísticas e poéticas também em ambientes que são uma verdadeira festa para o olhar e os sentidos.

É neste universo da casa que o estilista inicia sua próxima empreitada, com o lançamento da novíssima Sandro Barros Home, uma paixão que se transforma em modelo de negócios e se materializa no recém-inaugurado ateliê na Rua Estados Unidos, em São Paulo.

O espaço funciona como um showroom com curadoria especial de Sandro Barros de peças das melhores marcas do Brasil e do mundo. Uma seleção completa de porcelanas, cristais e acessórios para a casa, escolhidas a dedo para fazerem parte da oferta de produtos. Um modelo que já existe na americana Bergdorf Goodman e em alguns dos grandes magazines europeus.

FEITO À MÃO

Marcas como a húngara Herend, referência em porcelanas feitas à mão desde 1826, Ligya Mattos, especializada em jogos de cama, mesa e banho, bordados à mão e Strauss, poderosa marca brasileira na criação artesanal de peças finas de cristal e porcelana estão dispostas no novo espaço. Ao entrar, a sensação é de ser imediatamente transportado para um mundo mágico.

Cada espaço é pensado com cuidado criando ambientes em perfeita harmonia. Nichos espelhados expõem as porcelanas ao lado da elegante mesa posta que inspira a compra. Tudo sempre cercado pela moda de Sandro Barros, seus vestidos, kaftans e instigantes pijamas estampados.

Ao mesmo tempo, Sandro lança também um novo serviço focado em transformar a casa de seus clientes seguindo seu olhar. Sob o nome SB Concierge de Maison, o empresário realiza uma consultoria personalizada aliada a um time de experts. O atendimento é feito sob medida para cada cliente e vai desde uma mudança completa na forma de arrumar a casa à criação de um livro de fotografias com diferentes montagens de mesa.

Existe a possibilidade até de contratar um expert para montar a adega do cliente. Sandro conta nesse caso com a ajuda do amigo e profundo conhecedor de vinhos, o francês Philippe de Nicolay Rothschild, que adotou o Brasil como lar e atua como um dos parceiros que fazem parte da iniciativa.

O empreendimento nasce da mente e das mãos de um verdadeiro entusiasta, que conclui: “Nosso espaço se propõe a vender sim, mas mais do que isso, a ensinar. Cada louça tem uma história, uma forma de ser usada. Cada taça influencia o sabor da bebida para que ela seja usada e queremos compartilhar esse conhecimento”.