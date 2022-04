Um site de comércio eletrônico para moda ucraniana

Shane O’Neill, The New York Times

Angel for Fashion é uma nova plataforma de e-commerce que vende produtos de trinta designers ucranianos. Os estilos que oferece são ecléticos: vestidos alegres da marca Foberini, inspirados em desenhos tradicionais ucranianos; looks atrevidamente glamourosos da Frolov; e macabras ofertas em couro, como bolsas Kofta e máscaras e arreios de Bob Basset.

“É uma das atmosferas mais prósperas e vitais”, disse Alina Bairamova, diretora criativa da Angel for Fashion, sobre a indústria da moda de seu país.

“Abraçar o mundo era inevitável”, acrescentou. “E a guerra acabou acelerando o processo”.

Angel for Fashion foi uma ideia de Jen Sidary, cujo currículo inclui passagens pela Zappos e Vivienne Westwood. O site funciona sob um modelo de dropship, com a Angel for Fashion recebendo uma porcentagem das vendas em troca da hospedagem dos produtos em seu site. Os pedidos feitos no site são encaminhados aos designers, que cuidam do atendimento e do envio, cujo custo está incluído no preço da peça.

Estão disponíveis mais de oitocentos itens, embora alguns produtos sejam vendidos apenas sob encomenda ou venham com ressalvas de que o envio pode atrasar devido à logística da cadeia de suprimentos de um país em guerra.

Alguns dos designers, disse Sidary, nunca pararam de desenhar e costurar, mesmo quando sua cidade e país foram atacados. Outros redirecionaram suas operações para ajudar no esforço de guerra, foram deslocados dentro da Ucrânia ou estão viajando entre a Ucrânia e países vizinhos.

“Eu disse no site que poderia levar até seis meses, porque prefiro não prometer demais e cumprir menos”, disse Sidary sobre possíveis atrasos no envio, falando via Zoom com seu sotaque do sul da Califórnia. “Mas espero que as coisas não demorem seis meses”.

Ela acrescentou orgulhosamente que o site estaria disponível globalmente, exceto na Rússia e em Belarus, que ela chamou de “Bela-Rússia”.

Sidary estava saboreando uma tequila comemorativa com gelo. Suas unhas estavam pintadas de amarelo fluorescente, os dedos do meio pintados de azul no que ela disse ser um alô para o presidente Vladimir Putin. “Elas estão crescendo - em algum momento vou precisar voltar à manicure”, disse ela. “Mas, para colocar tudo no ar em três semanas, eu tenho trabalhado dezessete horas por dia, literalmente”.

A ideia do site veio a Sidary no final de fevereiro, quando ela voltou a West Hollywood depois de apresentar seis designers ucranianos em Nova York. Numa coincidência macabra, essa temporada se abriu apenas um dia antes da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Como o envio de roupas de volta para a Ucrânia não era mais uma opção, Sidary levou quatro das coleções dos designers de volta ao seu apartamento de um quarto. Ela também acolheu Valery Kovalska, estilista especializada toques inesperados no básico moderno, que estava em Nova York durante a invasão.

“Eu não podia simplesmente abandoná-la em Nova York, então eu fiquei tipo, ‘Garota, venha para Los Angeles comigo’”, disse ela. As duas haviam se encontrado poucas vezes quando Kovalska se mudou para o sofá de Sidary, onde morou por quase um mês.

No domingo, Kovalska estava arrumando as malas para ficar com amigos de amigos no bairro de Venice Beach, em Los Angeles. “Só me mudei porque ainda queria ser amiga dela”, brincou, não querendo abusar da hospitalidade.

“Felizmente, estou fisicamente segura aqui”, disse Kovalska, ao mesmo tempo em que observava o dever que sentia para com a Ucrânia. “Então agora minha missão é trabalhar duro para trazer dinheiro para o país. Tenho 25 funcionários e ainda estou pagando seus salários mesmo dormindo no sofá”. Ela está enviando estoque e amostras para seus funcionários, que precisam de roupas na Ucrânia.

“Pelo menos eles vão ter um guarda-roupa bem elegante agora”, disse ela, dando risada.

Kovalska acredita na visão da Angel for Fashion. “Eu realmente espero que seja um grande negócio para ela e para nós também”, disse. “Não é apenas um evento beneficente. É um apoio à nossa indústria”.

Assim como Kovalska, Bairamova estava em Nova York a negócios quando a invasão começou e agora está morando indefinidamente com amigos na ilha Roosevelt. Para ela, a inauguração do site foi emocionante, tanto pelo trabalho que ela dedicou ao projeto quanto pelo potencial impacto para a Ucrânia, onde está sua família.

“O site transforma um evento infeliz em algo que pode ser muito gratificante e promissor para o futuro”, disse ela. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU