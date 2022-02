The Blonds fecha Semana de Moda de Nova York com desfile cintilante

A dupla de estilistas The Blonds encerrou a Semana de Moda de Nova York na quarta-feira com um desfile cintilante com roupas costuradas à mão cobertas de cristais, saltos brilhantes e joias.

A marca, que o codesigner Phillipe Blond descreveu como extremamente exagerada, brilhante e perigosa, encontrou inspiração em vampiros e Matrix para sua coleção outono 2022.

"Nós temos esse techno romântico, uma espécie de vibe Grace Jones", disse Blond.

A linha foi preenchida com uma estampa personalizada criada a partir de uma foto de um espartilho cravejado dos arquivos da marca.

Havia enfeites de cristal e peças bordadas nos vestidos, calças e macacões, e acessórios divertidos, incluindo luvas de dedo.

Phillipe e David Blond são conhecidos por criar momentos divertidos em seus desfiles. Nesta temporada, a coreógrafa Parris Goebel se apresentou na passarela, chicoteando uma longa trança ao redor dela.

Christian Louboutin forneceu os sapatos para o desfile.