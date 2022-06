Semana de Moda de Paris: Homem da Givenchy usa capuz, peito nu e galochas

Galochas futuristas, capuzes e bandanas combinando e torso nu é a proposta da Givenchy para os homens na temporada de outono e inverno.

O designer americano Matthew Williams, diretor criativo da Givenchy, apresentou nesta quarta-feira,22, uma coleção exclusivamente masculina.

Os modelos desfilaram sobre uma superfície molhada, em um pódio branco no pátio da Escola Militar, a dois passos da Torre Eiffel.

A solenidade do prédio contrastou com o tom sexy do desfile, marcado pela presença de roupas íntimas que se projetavam na cintura e recortes sensuais nas costas.

Os ternos são quase clássicos, em preto e bege, mas com um corte na calça na altura do joelho, como um jeans rasgado.

Williams optou por uma paleta sóbria de branco, cinza e preto. Para a linha esportiva, apostou nas cores rosa e verde fluorescente.

Desde que o americano assumiu a marca em 2020, substituindo a britânica Clare Waight Keller, a Givenchy decidiu se afastar da alta costura, que construiu sua reputação.

Até agora, Matthew Williams havia optado por desenvolver coleções mistas.

Este desfile, um dos mais esperados da Semana de Moda parisiense, quer dar um impulso à moda masculina, considerada até agora como a irmã mais nova da moda feminina.

"É bom dar espaço para homens e mulheres, cada um com sua plataforma para contar uma história", disse Matthew Williams à WWD, considerada a bíblia da moda nos Estados Unidos.

"Há mais espaço para mais looks", acrescentou.

Segundo o diretor-geral da Givenchy, Renaud de Lesquen, citado pela WWD, a demanda por moda masculina “não parou de aumentar nos últimos dois anos e continua acelerando”.