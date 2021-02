Semana de Moda de Nova York terá desfiles outono/inverno virtuais em 2021

NOVA YORK - Os fashionistas terão que recorrer às suas telas para ver as últimas tendências da moda nesta semana, já que o calendário tradicional de desfiles outono/inverno começa em Nova York no domingo, 14, virtualmente.

Com as restrições da covid-19 em vigor, as primeiras fileiras geralmente repletas de celebridades, os fotógrafos de rua ávidos por cliques e as festas exclusivas desapareceram, sendo substituídos por eventos virtuais ou, em alguns poucos casos, com distanciamento social.

Os estilistas mostrarão mais de 100 "peças de conteúdo" de suas coleções outono/inverno 2021-2022 em um filme, evento ao vivo ou lookbook, informou a IMG, responsável pela Semana de Moda de Nova York.

"Existe muita esperança saindo deste ano e do mês passado com o ímpeto da posse (presidencial dos Estados Unidos) e a vacina", disse April Guidone, vice-presidente global sênior de marketing e estratégia de marca da IMG, em uma entrevista.

Marcas como The Blonds e Badgley Mischka compartilharão streams de vídeo, enquanto grandes nomes como Tommy Hilfiger e Ralph Lauren estão ausentes do cronograma de desfiles. Entre os poucos eventos ao vivo estarão os dos estilistas Jason Wu e Rebecca Minkoff, disse Guidone.

"Estamos trabalhando muito intensamente com o governador e autoridades de saúde para fazer com que nossos protocolos estejam em vigor", disse ela, acrescentando que um novo podcast da semana de moda também estreará.

A Semana de Moda de Nova York vai até 18 de fevereiro.

