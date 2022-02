Semana de Moda de Milão: Dolce & Gabbana adota linha futurística e Versace brinca com contrastes

De grandes óculos de sol a jaquetas brilhantes com mangas enormes, a casa de moda italiana Dolce & Gabbana apresentou neste sábado uma variedade de looks futurísticos para os guarda-roupas femininos de inverno na Semana de Moda de Milão.

Os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana apresentaram looks totalmente pretos no geral, que brincam com as formas. Ombros exagerados, mangas volumosas, calças de uma perna só e óculos de sol assimétricos.

As modelos usaram tops transparentes, vestidos e leggings, casacos e tops com capuzes transformados e blazers sincronizados ou vestidos de casacos com meia-calça.

Pinceladas de cores brilhantes apareceram em bodysuits usados com vestidos pretos com fitas que desciam pela perna ou pescoço, jaquetas abotoadas em rosa, laranja e amarelo, e casacos de pele xadrez ou rosa chiclete, acompanhado por chapéus e botas que combinavam.

Mês passado, a Dolce & Gabbana disse que pararia de usar casacos de pele em coleções, favorecendo roupas e acessórios de pele ecológicos. Foi a primeira marca a fazê-lo, em meio a uma mudança de gosto de consumidores mais jovens e conscientes em relação ao meio-ambiente.

Tops soltos com logotipos apresentaram looks mais descontraídos. Outros designs brilharam: roupas douradas ou prata, vestidos e casacos vermelhos e vestidos brilhantes transparentes.

Versace

A Versace mostrou calças cargos espaçosas e vestidos espartilhos em seu desfile na noite de sexta-feira, apresentando uma coleção outono/inverno que brincou com contrastes.

A designer Donatella Versace abriu o desfile com um terninho preto, antes de apresentar espartilhos de cetim em roxo, limão, rosa, creme ou xadrez, usados com tops ou adornando vestidos justos como corpetes. Às vezes até as jaquetas puffer tinham essa forma.

As modelos usaram leggings de látex, calças listradas ou calças cargo. Também havia minissaias, camisetas estampadas e tops de correntes coloridas e brilhantes. Grandes estampas xadrez adornavam jaquetas e saias.

“Esta coleção é construída sobre o contraste e a tensão - como um elástico que é puxado está prestes a voltar com a energia que foi acumulada”, disse Donatella Versace. “Esse sentimento é simplesmente irresistível para mim. Abre novas possibilidades e faz as coisas acontecerem.”

A Versace também apimentou sua linha com jeans, apresentando peças largas e minissaias.

A Semana de Moda de Milão termina na segunda-feira.