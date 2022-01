Roupas, sapatos e artigos de moda com descontos de até 60%

Agora é a hora de comprar relógios, bolsas, malas, calçados, roupas e acessórios com desconto incríveis. Na Amazon, o Saldão de Moda oferece até 60% off em centenas de produtos, de marcas famosas como Fila, Havaianas, New Balance, Aramis e Up Baby.

O catálogo de promoções também traz opções de biquínis, sungas e roupas para bebês, com diversidade de cores, tamanhos e estilos.

Clique aqui para acessar a página com todas as ofertas, e confira abaixo uma seleção especial que fizemos para te ajudar na escola.

Vestido Colcci

Carteira em Couro Fasolo

Blusa Mickey Mouse Disney

Tênis Puma Rose

Macacão TipTop

Calça Jeans Marisa Cigarrete Forum

Bolsa Tote Alice Palucci

Calça Wrangler Cody Classic

Tênis Feminino Bordado Fé Salto Plataforma Anabela

Mochila Swissport Notebook com Cadeado

Pasta Lenna's Mini Carteiro

Bota Coturno Tratorada

Relógio Mondaine Cristal Mineral

Óculos de Sol Vaneau Les Bains

Mochila Batman

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.