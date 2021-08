Roupas, relógios e mochilas: até 50% de desconto em marcas famosas

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Promoção é sempre algo bom, e a Amazon está oferecendo oportunidades imperdíveis para quem quer incrementar o armário com novas peças ou adquirir itens como relógios, mochilas e malas. Milhares de artigos de grandes marcas estão com até 50% de desconto para quem assina a Amazon Prime, incluindo opções com ofertas durante 24 horas. A dica é ficar atento ao site e aproveitar ainda mais.

Colcci, Calvin Klein, Hering, Fila, Samsonite, Mondaine e Lacoste são alguns dos nomes famosos que participam da seleção. Abaixo, selecionamos 15 produtos em promoção - mas, para navegar pelo site e acessar todas as ofertas, clique aqui.

Lembrando que os membros da Amazon Prime pagam apenas R$ 9,90 por mês e ganham 30 dias de graça para testar os serviços. Além de obter descontos e frete grátis em milhares de produtos, o assinante tem acesso a promoções exclusivas e pode curtir séries, músicas e eBooks à vontade.

Carteira Logomania Pequena Colcci Feminina

Calça Colcci

Bolsa Grande Ombro Calvin Klein

Jaqueta Hering Estonada em Jeans com Elastano

Suéter Hering

Mochila Doppio Fila

Tênis Fila F-Retro Sport 2.0

Mala Blaze Spinner Samsonite

Mochila Elevation Java Samsonite

Kit Relógio Unissex Tuguir

Kit Relógio Technos

Óculos de Sol Polo London Club

Tênis Lacoste Graduate

Polo Regular Fit em Minipiquet Lacoste

