Ronaldo Fraga, Lilly Sarti e Modem são destaques dos primeiros dias da São Paulo Fashion Week

Em sua edição de número 52, o São Paulo Fashion Week, que agora se classifica como um festival, celebra o retorno aos desfiles presenciais e agita a semana na moda brasileira. Seguindo o formato Phygital, que une o físico com o digital, o evento acontece na passarela e nas redes sociais, com histórias que transbordam as telas dos celulares e computadores para as ruas.

O mineiro Ronaldo Fraga é sempre um dos destaques do SPFW. Com sua moda lúdica e criativa, Fraga cria momentos e encanta com sua criatividade. Para esta temporada o estilista propôs uma viagem pelas origens da indústria têxtil brasileira, “Acredito que o papel do designer brasileiro é tecer pontes entre o Brasil feito à mão e o Brasil industrial. Fui desafiado a criar uma coleção 100% nas bases de jacquard, das roupas aos sapatos, das bolsas aos óculos, tudo feito nessa trama que muitos, erroneamente, confundem com estampas”, conta. Na apresentação, o que vemos é uma explosão de cores e padrões, que dão um verdadeiro show de personalidade. Perucas, acessórios de cabeça e luvas de paetê deixam essa ideia de fantasia e celebração ainda mais forte e o sentimento que fica é o de que Ronaldo Fraga está realmente fazendo uma festa à moda e à vida.

Leia Também Criada por Paulo Borges há 25 anos, a SPFW retorna em formato híbrido

Outro destaque da semana, que continua intensa em sua programação até amanhã, 20/11, foi Lilly Sarti. Em um desfile presencial no Pavilhão das Culturas Brasileiras, local onde acontece a versão física do SPFW, a marca propôs um inverno mais leve, pontuado por cores vivas e marcado pela sensação de aconchego. A coleção se mostra com muitas peças confortáveis, mas deixa claro que a mulher brasileira está pronta para voltar às ruas ao trazer conjuntos de alfaiataria, brilho metalizado e sapatos com altíssimas plataformas. É hora de subir no salto!

A Modem de André Boffano injeta novos ares na moda paulistana. A marca chegou a sua sétima participação no SPFW e teve como grande novidade: a expansão da linha de produtos para atender um potencial público masculino. Seguindo a já conhecida estética minimalista e arquitetônica, Boffano realizou sua apresentação digital com um vídeo, o foco foram peças universais que caem bem tanto em homens como mulheres e a alfaiataria bem cortada aliada a detalhes inesperados que trazem bossa e novos pontos de interesse para a moda da Modem. Outro destaque são os acessórios, principalmente os sapatos criados a quatro mãos com a marca de calçados QUATTRE com saltos esculturais que evocam ares artísticos. A moda brasileira faz bonito na retomada do presencial, mas deixa claro que o digital veio para ficar.