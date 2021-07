Revista Moda: Carta da editora, Alice Ferraz

A escolha de Juliette para estrelar a capa da nossa revista transformou toda a direção criativa da edição deste mês de julho. O tema era inverno no Brasil, com looks para o mês mais frio do ano. Mas como falar de frio quando temos na capa uma mulher que transmite calor e que representa um Estado e uma região do Brasil onde o frio passa bem longe até no mês de julho?

A Paraíba de Juliette tomou conta, então, de nosso imaginário e o nosso olhar de moda se voltou para um inverno mais ameno, iluminado, que nasce, não dá vontade de cobrir o corpo para se proteger do frio, mas de envolvê-lo com as cores, modelagens e desejos da estação mais fria do ano nos Estados mais quentes do Brasil.

E quando já estávamos com a ideia a caminho da produção, lembramos que mulheres do Nordeste têm seu jeito único de usar a moda e também comunicam de maneira singular sua identidade. Corações e mentes acelerados, buscamos, então, essas novas vozes da moda do Nordeste.

Assim, com mulheres fortes, a edição se consolidou como a energia que nossa Era pede. Espero que vocês também tenham uma leitura iluminada, assim como foi a nossa.

Um Beijo